Okan Buruk stopere en çok onu istiyor! Oyuncu tamam, kulübü ikna edilecek
Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor ve ilk hedef stoper. Özellikle yerli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Nelsson - Abdülkerim ikilisini yedekleyecek bir savunmacı arıyor. Okan Buruk'un elinde sakatlığı bulunan Mathias Ross ve genç stoper Emin Bayram dışında stoper yok. Buruk, yönetime talebini iletti.
Valencia'da oynuyor
Galatasaray stoper transferinde öncelikli hedefini İspanya olarak belirledi. Birçok adayı olan yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Valencia'da oynayan Cenk Özkacar için temaslarını sıklaştırdı.
Lyon'un talebi zorluyor
Fanatik'teki habere göre yerli oyuncular arasında Buruk'un en çok istediği oyuncu olan 22 yaşındaki Özkacar, Galatasaray forması giymeyi kabul etti.
Ancak Valencia'da kiralık olarak oynayan oyuncunun bonservisi Olimpik Lyon'da. Fransız devinin bonservis beklentisi ise sarı kırmızılıları zorlayan asıl konu.
Süre alamıyor
Yönetim, Cenk'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Valencia'da forma şansı bulamamaktan şikayetçi olan Cenk'in kiralık sözleşmesi feshedilebilir ve oyuncu ligin ikinci yarısını Galatasaray'da geçirebilir.
Ocak ayı içerisinde Cenk'i kadroya katmak için uğraşayn Galatasaray transfer komitesi, alternatifleri de değerlendirecek.
Cenk Özkacar'ın alınamaması halinde hedefin Bosna Hersek kökenli İsviçreli oyuncu Becir Omeragic olacağı öğrenildi. Omeragic, Zürih forması giyiyor.