Okan Buruk stopere en çok onu istiyor! Oyuncu tamam, kulübü ikna edilecek

Lyon'un talebi zorluyor

Fanatik'teki habere göre yerli oyuncular arasında Buruk'un en çok istediği oyuncu olan 22 yaşındaki Özkacar, Galatasaray forması giymeyi kabul etti.

Ancak Valencia'da kiralık olarak oynayan oyuncunun bonservisi Olimpik Lyon'da. Fransız devinin bonservis beklentisi ise sarı kırmızılıları zorlayan asıl konu.