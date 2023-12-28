Okan Buruk, Süper Kupa kadrosunu hazırladı! 3 isimde değişikliğe gitti

alatasaray ile Fenerbahçe yarın Riyad'da Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, dev maçın kadrosunu belirledi. Buna göre Okan Buruk, ligde oynanan Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inden 3 ismi değiştirecek. Sabah'ın haberine göre Okan Buruk, Mertens'i yedek kulübesine çekip Zaha'yı ilk 11'de değerlendirecek. Başarılı teknik adam bir diğer aksiyonu Ziyech özelinde alacak. Buruk, Faslı yıldızın yerine Tete'ye görev verecek. Yine haberde Okan Buruk'un Kerem Demirbay'ın yerine orta sahada Kaan Ayhan'ı kullanacağı belirtildi. Okan Buruk'un Süper Kupa maçı 11'i şöyle: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Icardi.