Futbol Okan Buruk, Süper Kupa kadrosunu hazırladı! 3 isimde değişikliğe gitti
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28 Aralık 2023 - 09:31 | Son Güncelleme:

Okan Buruk, Süper Kupa kadrosunu hazırladı! 3 isimde değişikliğe gitti

Futbol

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa maçının 11'ini belirledi. Okan Buruk, ligdeki derbinin kadrosunda 3 değişikliğe gidecek.

28 Aralık 2023 - 09:31 | Son Güncelleme:
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alatasaray ile Fenerbahçe yarın Riyad'da Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, dev maçın kadrosunu belirledi.

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Buna göre Okan Buruk, ligde oynanan Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inden 3 ismi değiştirecek. 

Sabah'ın haberine göre Okan Buruk, Mertens'i yedek kulübesine çekip Zaha'yı ilk 11'de değerlendirecek.

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Başarılı teknik adam bir diğer aksiyonu Ziyech özelinde alacak. 

Buruk, Faslı yıldızın yerine Tete'ye görev verecek.

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Yine haberde Okan Buruk'un Kerem Demirbay'ın yerine orta sahada Kaan Ayhan'ı kullanacağı belirtildi. 

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Okan Buruk'un Süper Kupa maçı 11'i şöyle: 

Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Icardi.

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