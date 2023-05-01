Okan Buruk'a Gomis çıkışı! 'O zaman neden affettiniz?'

Uğur Meleke ise, "Galatasaray'ın Gomis'e tam da bu dönemde ihtiyacı vardı. Hem Gomis hem de Okan Buruk büyük hata yaptı ve kaybeden Galatasaray oldu" dedi. Meleke'nin yazısından bir kısım şöyle:

18 Nisan’da Alanya’da Okan Buruk’un İcardi’nin yerine Gomis’i değil Barış’ı sokmasıyla başlayan sorun, Galatasaray’ın başına beklenenden fazla iş açtı sanki. Gomis o değişiklik sebebiyle Buruk’a tepki göstererek ilk hatayı yaptı. Okan Hoca da konuyu Karagümrük maç sonunda açıklayarak ikinci hatayı. Bu krizde esas kaybeden Galatasaray oldu: