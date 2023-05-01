FutbolOkan Buruk'a Gomis çıkışı! 'O zaman neden affettiniz?'
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01 Mayıs 2023 - 09:29 | Son Güncelleme:

Okan Buruk'a Gomis çıkışı! 'O zaman neden affettiniz?'

Futbol

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Beşiktaş dün akşam dev derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Lider Galatasaray, ezeli rakibine kaybederek puan farkını sürdürme şansını kullanamadı ve Fenerbahçe ile arasındaki fark 3'e düştü. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a ciddi eleştiriler geldi.

01 Mayıs 2023 - 09:29 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olduğu derbiden boynu bükük ayrıldı. Öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

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Sarı kırmızılılar 58. dakikada geriye düştüğü maçı çevirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Teknik direktör Okan Buruk bazı hamleler yapıp sahaya Zaniolo, Midtsjö, Dubois, Barış Alper ve Yunus Akgün'ü sürse de mağlubiyete engel olamadı.

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Geçtiğimiz hafta takımda kriz çıkaran Bafetimbi Gomis ise yedek kulübesinde olmasına ve takım, gole ihtiyaç duymasına rağmen tercih edilmedi. Bu da Okan Buruk her ne kadar Gomis'i affetse de kafasında sildiği yönünde yorumlandı.

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Galatasaray'ın esji oyuncularından Necati Ateş, TRT Spor'da bu durumu değerlendirdi. Ateş, Okan Buruk'un Gomis'i oyuna almamasını eleştirdi.

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Ateş, "Gomis'i madem affettiniz niye oyuna almıyorsunuz? Golde hata yapmasına rağmen Oliveira'yı çıkarmak yerine Toreira çıkabilirdi. 2-1 olmuş zaten, Oliveira'yı ileriye atabilirdiniz. 2-1'den sonra 3-1'i görerek ikili averajı da rakibinize vermiş oldunuz" dedi.

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Galatasaray'ın kötü oynadığını söyleyen yorumcu, "Beşiktaş çok haklı bir galibiyet aldı ama Galatasaray'ın bu kadar kötü oynayacağını da kimse düşünmüyordu

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Maçtan önce orta sahaların maçı kazandıracağını söylemiştim; öyle de oldu. Orta sahada Beşiktaş Galatasaray'ı resmen ezdi. Fizik ve pas kalitesi olarak çok üstündü" değerlendirmesini yaptı.

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Uğur Meleke ise, "Galatasaray'ın Gomis'e tam da bu dönemde ihtiyacı vardı. Hem Gomis hem de Okan Buruk büyük hata yaptı ve kaybeden Galatasaray oldu" dedi. Meleke'nin yazısından bir kısım şöyle:

18 Nisan’da Alanya’da Okan Buruk’un İcardi’nin yerine Gomis’i değil Barış’ı sokmasıyla başlayan sorun, Galatasaray’ın başına beklenenden fazla iş açtı sanki. Gomis o değişiklik sebebiyle Buruk’a tepki göstererek ilk hatayı yaptı. Okan Hoca da konuyu Karagümrük maç sonunda açıklayarak ikinci hatayı. Bu krizde esas kaybeden Galatasaray oldu:

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Hem Karagümrük önünde, hem de Beşiktaş karşısında bence Gomis’e ikinci devrelerde ihtiyacı vardı Okan Hoca’nın. Karagümrük önünde kadroda olmayan Gomis, dün de kulübede bitirdi maçı.

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Bu sonucun ardından 30 maçlı Galatasaray 70, 30 maçlı Fenerbahçe 67, 31 maçlı Beşiktaş ise 65 puana ulaştı.

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