Okan Buruk'tan derbi sürprizi! Son maçta taraftarı çıldırtmıştı, kesik yiyecek

PARLAYAN YILDIZ BARIŞ ALPER YILMAZ

Sivas deplasmanında galibiyeti getiren 90+5'teki golün ardından, Ankaragücü karşısında da skoru 1-1'etaşıyan golü atan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 'ın son haftalardaki yükselen yıldızı olmayı başardı. Kadrodaki yüksek rekabete rağmen forma savaşında arkadaşlarının önüne geçmeyi başaran 21 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir gündü benim için. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Maçın sonucu daha farklı olabilirdi. Çok fazla ürettik ama top bir türlü içeri girmedi. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Golümü attığım için çok mutluyum" diye konuştu.