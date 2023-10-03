Okan Buruk'un zafer planı, daha önce de yapmıştı! İşte sahaya süreceği ilk 11

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçını Manchester United ile deplasmanda oynayacak. Son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, zorlu maça hazır. Aslan’ın Süper Lig’deki yenilmezlik serisi, Avrupa kupalarında da devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip, 12’si UEFA Avrupa Ligi, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1’i de Şampiyonlar Ligi grup maçı olmak üzere toplam 19 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Cim Bom, 28 Temmuz 2021’de PSV’ye İstanbul’da 2-1 kaybettikten sonra 19 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Manchester United ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez rakip oldu. Sarı- Kırmızılılar 1 kez galip ayrılırken, İngiliz ekibi de 2 kez kazandı. 3 karşılaşma berabere sona erdi. Aslan’ın 4 golüne, Manchester 8 golle karşılık verdi. İki takım son resmi maçını 20 Kasım 2012’de İstanbul’da oynadı ve Galatasaray 1-0 kazandı. Cim Bom’un United deplasmanında ise galibiyeti yok. Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 309 kez oynadı. Aslan, 111 defa sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Cim Bom, rakip fileleri 415 kez havalandırırken, kalesinde ise 455 gol gördü. Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un zafer planı belli oldu. Daha önce Başakşehir’in teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi grubunda Manchester United karşısında 2-1’lik galibiyet elde eden başarılı çalıştırıcı, bu kez de Galatasaray’ın hocası olarak Old Trafford’da tarih yazmaya kararlı. Zafer planını hazırlayan Buruk, ileri uçta Icardi, Zaha, Kerem ve Tete dörtlüsüyle skor üretmeye çalışacak. Orta sahanın merkezinde ise bir sürpriz planı var. Torreira’nın yanında son haftaların formda isimlerinden Kaan Ayhan’ın yer alması bekleniyor. Beklerde yine Angelino ve Boey görev yapacak. Stoperde de müthiş bir çıkış yakalayan Davinson Sanchez’in, Abdülkerim’in partneri olacağı tahmin ediliyor. Kale ise yine Muslera’ya emanet. MANCHESTER UNITED (MUHTEMEL 11) Andre Onana Diogo Dalot Raphael Varane Victor Lindelöf Sofyan Amrabat Casemiro Mason Mount Antony Bruno Fernandes Marcus Rashford Rasmus Höjlund GALATASARAY (MUHTEMEL 11) Fernando Muslera Sacha Boey Davinson Sanchez Abdülkerim Bardakcı Angelino Kaan Ayhan Lucas Torreira Tete Kerem Aktürkoğlu Wilfried Zaha Mauro Icardi