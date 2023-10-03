Okan Buruk'un zafer planı, daha önce de yapmıştı! İşte sahaya süreceği ilk 11

Zafer planını hazırlayan Buruk, ileri uçta Icardi, Zaha, Kerem ve Tete dörtlüsüyle skor üretmeye çalışacak. Orta sahanın merkezinde ise bir sürpriz planı var. Torreira’nın yanında son haftaların formda isimlerinden Kaan Ayhan’ın yer alması bekleniyor. Beklerde yine Angelino ve Boey görev yapacak. Stoperde de müthiş bir çıkış yakalayan Davinson Sanchez’in, Abdülkerim’in partneri olacağı tahmin ediliyor. Kale ise yine Muslera’ya emanet.