Futbol Okan Buruk'un zafer planı, daha önce de yapmıştı! İşte sahaya süreceği ilk 11
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03 Ekim 2023 - 09:30 | Son Güncelleme:

Okan Buruk'un zafer planı, daha önce de yapmıştı! İşte sahaya süreceği ilk 11

Futbol

1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecekken teknik direktör Okan Buruk, kafasındaki 11'i belirlemiş durumda. Okan Buruk, Başakşehir döneminde devirmeyi başardığı Manchester United'a karşı planını hazırlamış durumda.

03 Ekim 2023 - 09:30 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçını Manchester United ile deplasmanda oynayacak. Son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, zorlu maça hazır.

3 AVRUPADA DA YENİLMİYOR

AVRUPA'DA DA YENİLMİYOR

Aslan’ın Süper Lig’deki yenilmezlik serisi, Avrupa kupalarında da devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip, 12’si UEFA Avrupa Ligi, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1’i de Şampiyonlar Ligi grup maçı olmak üzere toplam 19 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Cim Bom, 28 Temmuz 2021’de PSV’ye İstanbul’da 2-1 kaybettikten sonra 19 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

4 MANCHESTER UNITED İLE 7. RANDEVU

MANCHESTER UNITED İLE 7. RANDEVU

Manchester United ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez rakip oldu. Sarı- Kırmızılılar 1 kez galip ayrılırken, İngiliz ekibi de 2 kez kazandı. 3 karşılaşma berabere sona erdi. Aslan’ın 4 golüne, Manchester 8 golle karşılık verdi. İki takım son resmi maçını 20 Kasım 2012’de İstanbul’da oynadı ve Galatasaray 1-0 kazandı. Cim Bom’un United deplasmanında ise galibiyeti yok.

5 309 MAÇTA 111 ZAFER

309 MAÇTA 111 ZAFER

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 309 kez oynadı. Aslan, 111 defa sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Cim Bom, rakip fileleri 415 kez havalandırırken, kalesinde ise 455 gol gördü.

6 BURUKUN ZAFER PLANI

BURUK'UN ZAFER PLANI

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un zafer planı belli oldu. Daha önce Başakşehir’in teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi grubunda Manchester United karşısında 2-1’lik galibiyet elde eden başarılı çalıştırıcı, bu kez de Galatasaray’ın hocası olarak Old Trafford’da tarih yazmaya kararlı.

7

Zafer planını hazırlayan Buruk, ileri uçta Icardi, Zaha, Kerem ve Tete dörtlüsüyle skor üretmeye çalışacak. Orta sahanın merkezinde ise bir sürpriz planı var. Torreira’nın yanında son haftaların formda isimlerinden Kaan Ayhan’ın yer alması bekleniyor. Beklerde yine Angelino ve Boey görev yapacak. Stoperde de müthiş bir çıkış yakalayan Davinson Sanchez’in, Abdülkerim’in partneri olacağı tahmin ediliyor. Kale ise yine Muslera’ya emanet.

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MANCHESTER UNITED (MUHTEMEL 11)

9

Andre Onana

10

Diogo Dalot

11

Raphael Varane

12

Victor Lindelöf

13

Sofyan Amrabat

14

Casemiro

15

Mason Mount

16

Antony

17

Bruno Fernandes

18

Marcus Rashford

19

Rasmus Höjlund

20

GALATASARAY (MUHTEMEL 11)

21

Fernando Muslera

22

Sacha Boey

23

Davinson Sanchez

24

Abdülkerim Bardakcı

25

Angelino

26

Kaan Ayhan

27

Lucas Torreira

28

Tete

29

Kerem Aktürkoğlu

30

Wilfried Zaha

31

Mauro Icardi

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