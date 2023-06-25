Futbol Osayi'ye yol göründü! Yerine yerli bek gelecek
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25 Haziran 2023 - 10:48 | Son Güncelleme:

Osayi'ye yol göründü! Yerine yerli bek gelecek

Futbol

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Fenerbahçe'de bir süredir memleket hasreti çeken Bright Osayi-Samuel ayrılık talebini yönetime iletmişti. İngiltere'ye dönmek için birkaç teklif getiren Osayi'ye izin çıktı. Fenerbahçe, oradaki boşluğu yerli bir isimle dolduracak.

25 Haziran 2023 - 10:48 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe yönetimi son aylarda Osayi Samuel'in ayrılık talebiyle ilgili son kararı vermeye çalışıyordu. İlk başta oyuncuyu takımda tutmak isteyen yönetim, 25 yaşındaki oyuncun kararlı duruşu sonrası ayrılığa ikna oldu.

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Osayi için 10 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe, oyuncudan bu yönde bir teklif getirmesini istedi. Osayi ve menajerinin de kulübe bu civarlarda teklifler getirdiği öğrenildi.

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Takım ismi henüz ortaya çıkmazken, Osayi Samuel'in birkaç hafta içerisinde İngiltere'ye transfer olması bekleniyor. Sağ kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye 500 bin euro'ya QPR'dan gelmişti.

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Sporx'teki habere göre, Fenerbahçe ise Osayi yerine Mert Müldür'ü listeye aldı. 24 yaşındaki oyuncu Sassuolo forması giyiyor. Sassuolo geçtiğimiz yıl Mert için üç büyüklerden 8 milyon euro talep etmiş ve transfer rafa kalkmıştı.

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Sarı lacivertliler son sezonu genellikle yedek olarak geçiren Mert için İtalyanların kapısını 4 milyon euro ile çalacak. 

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın da devreye girmesi beklenen transfer için Fenerbahçe'nin Müldür'den olumlu cevap aldığı öğrenildi.

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Sassuolo'nun Rapid Wien'den 4.7 milyon euro'ya 2019 yazında transfer ettiği Mert Müldür, Serie A'da 85 maça çıkıp 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

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