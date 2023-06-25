Osayi'ye yol göründü! Yerine yerli bek gelecek

Fenerbahçe yönetimi son aylarda Osayi Samuel'in ayrılık talebiyle ilgili son kararı vermeye çalışıyordu. İlk başta oyuncuyu takımda tutmak isteyen yönetim, 25 yaşındaki oyuncun kararlı duruşu sonrası ayrılığa ikna oldu. Osayi için 10 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe, oyuncudan bu yönde bir teklif getirmesini istedi. Osayi ve menajerinin de kulübe bu civarlarda teklifler getirdiği öğrenildi. Takım ismi henüz ortaya çıkmazken, Osayi Samuel'in birkaç hafta içerisinde İngiltere'ye transfer olması bekleniyor. Sağ kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye 500 bin euro'ya QPR'dan gelmişti. Sporx'teki habere göre, Fenerbahçe ise Osayi yerine Mert Müldür'ü listeye aldı. 24 yaşındaki oyuncu Sassuolo forması giyiyor. Sassuolo geçtiğimiz yıl Mert için üç büyüklerden 8 milyon euro talep etmiş ve transfer rafa kalkmıştı. Sarı lacivertliler son sezonu genellikle yedek olarak geçiren Mert için İtalyanların kapısını 4 milyon euro ile çalacak. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da devreye girmesi beklenen transfer için Fenerbahçe'nin Müldür'den olumlu cevap aldığı öğrenildi. Sassuolo'nun Rapid Wien'den 4.7 milyon euro'ya 2019 yazında transfer ettiği Mert Müldür, Serie A'da 85 maça çıkıp 2 gol attı ve 5 asist yaptı.