Panathinaikos-Kızılyıldız maçına giden Fatih Terim'e şok! OAKA tepki gösterdi

Panathinaikos taraftarlarının Ivan Jovanovic'e desteği ve kendisini ıslıklamasının ardından Fatih Terim, maçın bitimine kadar salondan ayrılmadı. 70 yaşındaki teknik direktör, Kızılyıldız'ı farklı mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'ı mücadele sonrası tebrik etti. Ergin Ataman ve Fatih Terim'in sarıldıktan sonra kısa bir süre sohbet ettiği gözlemlendi.