Spor Panathinaikos-Kızılyıldız maçına giden Fatih Terim'e şok! OAKA tepki gösterdi HABERİ PAYLAŞ Haberler Spor Haberleri Panathinaikos-Kızılyıldız maçına giden Fatih Terim'e şok! OAKA tepki gösterdi 29 Aralık 2023 - 10:34 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2023 - 10:34 Panathinaikos-Kızılyıldız maçına giden Fatih Terim'e şok! OAKA tepki gösterdi Spor Paylaş 1 THY Euroleague'de mücadele eden Panathinaikos'un Kızılyıldız ile oynadığı maça, Teknik Direktör Fatih Terim de gitti. Yunan ekibinin en ateşli taraftar grubu OAKA'yı selamlamaya giden Fatih Terim büyük bir şok yaşadı. 29 Aralık 2023 - 10:34 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2023 - 10:34 YAZI BOYUTU 2 Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta Ivan Jovanovic'in kovulmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim büyük bir şok yaşadı. Ergin Ataman'a destek vermek için OAKA'ya giden Fatih Terim, taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. 3 SONLARA DOĞRU TEPKİ Partizan'ın EuroLeague'in 17'nci haftasında Kızılyıldız ile oynadığı maçın başlamasına dakikalar kala OAKA'ya giden Fatih Terim'e taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Ergin Ataman'ın yanına kadar gittiği Fatih Terim'in salona girdiği anlarda bazı tepkilerin yükseldiği kaydedildi. Ergin Ataman'ın kısa bir süre sohbet ettiği Fatih Terim'in maç boyu salonda olduğu ancak son anlarda beklenmedik bir tepkiyle karşı karşıya kaldığı gözlemlendi. 4 OAKA'DAN JOVANOVIC TEZAHÜRATI Panathinaikos'ta organize taraftarların yer aldığı tribünlerde maçın bitimine 6 dakika kala, görevden alınan futbol takımı teknik direktör Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapılmaya başlandı. Bu sırada Fatih Terim'in yuhalandığı görüldü. OAKA'da genellikle diğer tribünlerden destek görmeyen bu taraftar grubunun Ivan Jovanovic tezahüratları sonrası alkışlamaların olmasının dikkat çektiği aktarıldı. 5 'PANATHINAIKOS TARAFTARLARI ONU UNUTAMADI' News Break'de yer alan haberde, "Fatih Terim, Panathinaikos'u basketbolda görmeye gitti ve Jovanovic'in adını duydu" başlığı atıldı. Protothema'da yer alan haberde ise şu ifadeler kullanıldı: "Hayranları OAKA'da Jovanovic'in adını ritmik bir şekilde bağırdı." 6 Sportal'ın haberinde ise Ivan Jovanovic'in görevden ayrılmasına rağmen Panathinaikos taraftarlarının onu unutamadığı vurgulandı. 7 Panathinaikos taraftarlarının Ivan Jovanovic'e desteği ve kendisini ıslıklamasının ardından Fatih Terim, maçın bitimine kadar salondan ayrılmadı. 70 yaşındaki teknik direktör, Kızılyıldız'ı farklı mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'ı mücadele sonrası tebrik etti. Ergin Ataman ve Fatih Terim'in sarıldıktan sonra kısa bir süre sohbet ettiği gözlemlendi. PAYLAŞ basketbol