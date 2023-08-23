Posta yazarları Süper Lig'in ilk iki haftasını değerlendirdi: Daha sezon başlamadan sinirler gerildi

-COŞKUN TÜRK: Hakem hatalarına isyan eden yöneticiler savunmada yapılan bu hatalar konusunda acaba teknik direktörleri ve futbolcularına isyan ediyor mu? Üst düzey dediğimiz ligde böyle goller atılmaz, daha doğrusu yenmez, yenmemeli.

-ŞORAY UZUN: Savunma zaafı davar yetenek de. Hele Icardi topa kafayla falso verdirmiş. Haftalar ilerledikçe bu hatalar bitmese de azalacaktır. Takımlar ne kadro nede sistem olarak oturdu.

-FAİK GÜRSES: Savunma diyebir şey kalmamış. Icardi iyi golcü de ona o pozisyonda topa vurduran savunmacı Süper Lig’de oynadığının farkında mı? Keza Colley hayatında bu kadar rahat bir kafa golü atmış mıdır? Birde defans oyuncularının aldığı paralara bakar mısınız?