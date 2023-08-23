Posta yazarları Süper Lig'in ilk iki haftasını değerlendirdi: Daha sezon başlamadan sinirler gerildi

COŞKUN TÜRK: Kazanan da suçluyor, kaybeden de...Pozisyonlar üzerinden gitmeyeceğim. Hakemler hata yapmış mıdır? Evet. Bundan sonra da yapacak mıdır? Evet. Bu hataları aza indirmek yada hata yapanı dinlendirmek Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun görevidir. VAR bile hataların bitmesine engel olamıyorsa işin doğası deyip devam edeceğiz. Bir operasyon olduğunu düşünmüyorum. Hakem hatalarını konuşanlar, isyan edenler, kendi hatalarında da taraftarın, camianın isyanına hak vermelidir.
ŞORAY UZUN: Hakemlerden memnun olan takım yok. Bir operasyon ihtimali olduğuna inanmak istemiyorum. Ligin daha ikinci haftası. Sene 2023.Teknoloji çağındayız. Artık ofsayttı, topun çizgiyi geçmesiydi, içerisiydi, dışarısıydı gibi konuları konuşmamamız gerekiyor. Benzer pozisyonlarda verilen hakem kararlarında zinhar bir standart yok. Formsuz, öz güvensiz hakemler, dirayet gösteremeyen kurumlar, onlarca TV kanalında pozisyonları büyük bir iştahla bekleyen yorumcular. Bu sene futbolseverlerin işi gerçekten zor.
FAİK GÜRSES: Hafta 2,ortalık toz duman. Düdükler hatalı çalınıyor, bayraklar hatalı kalkıyor. Ligin sonunu bu hakemler zor getirir. Orta kalitesi düştü. FIFA kokartı bu kadar ucuz takılmamalı. Kokart takıp Avrupa’ya çıkmayan hakemler var. Burada aldığı para ona yetiyor. Kıt lisan, bol para, oh ne güzel dünya.