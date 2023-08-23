Futbol Posta yazarları Süper Lig'in ilk iki haftasını değerlendirdi: Daha sezon başlamadan sinirler gerildi
Haberler Futbol Posta yazarları Süper Lig'in ilk iki haftasını değerlendirdi: Daha sezon başlamadan sinirler gerildi
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23 Ağustos 2023 - 08:15 | Son Güncelleme:

Posta yazarları Süper Lig'in ilk iki haftasını değerlendirdi: Daha sezon başlamadan sinirler gerildi

Futbol

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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin aşırı şampiyonluk hırsı yıla damga vuracak. Beşiktaş ve Trabzon istediği kadroyu kuramadı, bir iki maç daha kötü sonuç alınırsa kriz kaçınılmaz olacak. İlk iki haftada başlayan çok sert hakem eleştirileri sezon sonuna kadar devam edecek gibi.

23 Ağustos 2023 - 08:15 | Son Güncelleme:
2 ÜST DÜZEY LİGDE BÖYLE GOL YENİLMEZ

ÜST DÜZEY LİGDE BÖYLE GOL YENİLMEZ

Icardi ve Colley “Amatör maçta bile görülmeyecek kadar kolay” kafa golleri attılar. Golü atanlar mı yetenekli, savunma zaafı mı? Haftalar ilerledikçe bu hatalar biter mi?

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-COŞKUN TÜRK: Hakem hatalarına isyan eden yöneticiler savunmada yapılan bu hatalar konusunda acaba teknik direktörleri ve futbolcularına isyan ediyor mu? Üst düzey dediğimiz ligde böyle goller atılmaz, daha doğrusu yenmez, yenmemeli.

-ŞORAY UZUN: Savunma zaafı davar yetenek de. Hele Icardi topa kafayla falso verdirmiş. Haftalar ilerledikçe bu hatalar bitmese de azalacaktır. Takımlar ne kadro nede sistem olarak oturdu.

-FAİK GÜRSES: Savunma diyebir şey kalmamış. Icardi iyi golcü de ona o pozisyonda topa vurduran savunmacı Süper Lig’de oynadığının farkında mı? Keza Colley hayatında bu kadar rahat bir kafa golü atmış mıdır? Birde defans oyuncularının aldığı paralara bakar mısınız?

4 FUTBOLUN DOĞASINDA HATA VAR, OLACAK

FUTBOLUN DOĞASINDA HATA VAR, OLACAK

Galatasaray ve Beşiktaş hakemleri suçladı. Trabzon ve Pendik’in cevap vermesiyle ortam kızıştı. Bir operasyon var mı, yoksa yeni kurallar bunu mu gerektiriyor?

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COŞKUN TÜRK: Kazanan da suçluyor, kaybeden de...Pozisyonlar üzerinden gitmeyeceğim. Hakemler hata yapmış mıdır? Evet. Bundan sonra da yapacak mıdır? Evet. Bu hataları aza indirmek yada hata yapanı dinlendirmek Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun görevidir. VAR bile hataların bitmesine engel olamıyorsa işin doğası deyip devam edeceğiz. Bir operasyon olduğunu düşünmüyorum. Hakem hatalarını konuşanlar, isyan edenler, kendi hatalarında da taraftarın, camianın isyanına hak vermelidir.

ŞORAY UZUN: Hakemlerden memnun olan takım yok. Bir operasyon ihtimali olduğuna inanmak istemiyorum. Ligin daha ikinci haftası. Sene 2023.Teknoloji çağındayız. Artık ofsayttı, topun çizgiyi geçmesiydi, içerisiydi, dışarısıydı gibi konuları konuşmamamız gerekiyor. Benzer pozisyonlarda verilen hakem kararlarında zinhar bir standart yok. Formsuz, öz güvensiz hakemler, dirayet gösteremeyen kurumlar, onlarca TV kanalında pozisyonları büyük bir iştahla bekleyen yorumcular. Bu sene futbolseverlerin işi gerçekten zor.

FAİK GÜRSES: Hafta 2,ortalık toz duman. Düdükler hatalı çalınıyor, bayraklar hatalı kalkıyor. Ligin sonunu bu hakemler zor getirir. Orta kalitesi düştü. FIFA kokartı bu kadar ucuz takılmamalı. Kokart takıp Avrupa’ya çıkmayan hakemler var. Burada aldığı para ona yetiyor. Kıt lisan, bol para, oh ne güzel dünya.

6 BEŞİKTAŞ’TA KÖTÜ SENARYO İÇİN ERKEN

BEŞİKTAŞ’TA KÖTÜ SENARYO İÇİN ERKEN

Lige sancılı başlayan Beşiktaş, önce Adana Demir deplasmanına gidiyor. Sonra Sivas ve Trabzon ile karşılaşacak. Bu maçlarda alınacak olası kötü sonuçlar bir kriz yaratır mı?

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 FAİK GÜRSES: Beşiktaş kadrosunu kurdu. Şenol Güneş’e sonsuz bir destek var. Ayrıca kredisi de çok yüksek. Pendik maçındaki puan kaybı ölçü değil. O maçın sonucunu hakemler ve VAR odası belirledi.

COŞKUN TÜRK: Ezeli rakiplerinin ses getiren transferlerine karşın Beşiktaş’ın daha mütevazı isimleri taraftarda bir memnuniyetsizliğe neden oldu. Bir de saha içi kötü sonuçlar gelirse evet ciddi bir kriz yaşar Beşiktaş.

ŞORAY UZUN: Beşiktaş’ın kötü sonuçlar alacağını düşünmüyorum. Kriz ihtimaline gelince; hangi takım, hangi teknik direktör olursa olsun, peş peşe kaybedilen 3 maç sonunda kazan kaynamaya başlar. Başarısızlık sahipsizdir. Beşiktaş transfer hamlelerinde bir parça geç kaldı, hepsi bu. Avrupa’da gayet iyi gidiyorlar. Kötü bir senaryo için çok erken.

8 KALİTELİ YERLİ SAYISI FENER’E AVANTAJ OLUR

KALİTELİ YERLİ SAYISI FENER’E AVANTAJ OLUR

Takımlar 3 yerli bulmakta zorlanırken Fener, Samsun’da 6 yerli ile sahaya çıktı. Fener 2’de 2 yapan tek takım da oldu. Bu durum nasıl yorumlanabilir?

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- COŞKUN TÜRK: Fenerbahçe kaliteli ve kariyerli yerli futbolcu konusunda en iyisi. Nitekim Samsun deplasmanında sahada 6 yerli ismin ilk11’de oynamasından bunu görüyoruz. Uzun maratonda bu Fenerbahçe için büyük avantaj olacak. Fenerbahçe 2’de 2 yapan tek takım olup liderliğe yükselirken büyük moral de kazandı.

- FAİK GÜRSES: Bu saçma kural değişmediği takdirde sıkıntı sürer. Kaliteli yerli zaten yedek beklemez. Mert Günok, Kerem Türkoğlu, Ferdi’yi kesebiliyor musunuz? O halde 8+3 yeniden gözden geçirilmeli.

ŞORAY UZUN: Bu yerli/yabancı kuralının ne bir anlamı ne de kimseye bir faydası var. Şimdi bir de ‘mavi kartlı’, yerli statüsünde oynayacak futbolcular var. Perhiz nerede; lahana turşusu bunun neresinde? Türk Yusuf Avusturya Milli Takımı’nda. Önce yabancıydı şimdi Kazak bir arkadaşla yerli statüsünde. Fenerbahçe’yi 6 yerli oyuncu oynattığı için kutluyorum. İyi futbolcunun yerlisi yabancısı olmaz. Yerli futbolcunun ‘aidiyet duygusu’ en başından itibaren sağlamdır.

10 LİG ÇOK SOĞUK HAVA ÇOK SICAK

LİG ÇOK SOĞUK HAVA ÇOK SICAK

Ligde ilk iki haftada oynanan futbol beğenilmedi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında Adana Demirspor, Avrupa’da yola devam ediyor. Oyuncular maç mı seçiyor?

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- COŞKUN TÜRK: Maç seçmek değil de birincisi sezonun başı, ikincisi rakipleri küçük görmeyelim. Sonuçta sezon başında takımlar arasında büyük bir uçurum yok. Sosyal medyada takip edilen hesapların özellikle 4 büyükler için yaptıkları ‘Uçacak, kaçacak, parçalayacak, fark atacak’ paylaşımlarına itibar etmeyin. Avrupa’da şu ana kadar oynadığımız rakiplerde bizim takımların kalitesinde değildi.

- FAİK GÜRSES: Lig daha çok soğuk, havada çok sıcak. Bunu içeridekiler bilir. Kasım ayında lig oturur, kalite o zaman gelir. Çünkü yıldız oyuncu çok.

ŞORAY UZUN: Oyuncuların maç seçmesi için daha çok erken. Bence fark; Avrupa maçlarında yabancı hakemler düdük çalıyor. Oyun durmuyor. Futbolcuların bir gözü sürekli hakemde değil. Kamera hakemi gösterecek diye zırt pırt düdük yok. Adamlar rahat, topçular rahat. Oyun akıp gidiyor. Lüzumsuz bir gerilim yok. Yurtdışında yürümek gibi, stressiz. Bizde ise her zaman gerilim. Ligin ilk maçında ben Halil Umut Meler’in yönetimine aldanıp bizim hakemlerimizi övmüştüm ama bir hafta içinde fikrimi değiştirdiler, sağolsunlar.

12 TRABZON BEKLENTİYİ YÜKSEK TUTMAMALI

TRABZON BEKLENTİYİ YÜKSEK TUTMAMALI

Trabzonspor en sıkıntılı takım. Fazla bütçe ayırmadı, “Sıradan” oyuncular aldı. Gelenler de sakatlandı. Bjelica “Yarışmacı takım olacağız” dedi. Ne kadar gerçekçi?

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COŞKUN TÜRK: Trabzonspor’un yaptığı için kesin yanlış diyemeyiz. Ancak camiasına bunu anlatmalı, bu sezon için beklentiyi çok yüksek tutmamalı. Bjelica ile bir projeye başladı. Bu proje uzun vadeli ve sabır edilmeli. Ancak bu sabrın gösterileceğini düşünmüyorum.

FAİK GÜRSES: Hem kadro yetersiz hem de oyuncu kalitesi düşük. Siopis’i bırakıyorsun, Kourbelis’i alıyorsun. Transferlerin hiçbirisi Avrupa liglerinden tanıdık isimler değil. Bu kadro yapısı ile işleri çok zor.

ŞORAY UZUN: Trabzonspor’da her şey şair Orhan Veli’nin dediği gibi‘ birden bire’ oldu. Başkan birden bire istifa etti. Birden bire yeni bir başkan geldi. Birden bire bambaşka bir teknik direktör geldi. Başka başka futbolcular alındı. Her şey birdenbire oldu. Sanki hesapsız, kitapsız. Hep gelişine. Bu kadar spontanelikten bir verim alınır mı? Sakatlıklarda cabası. Trabzonspor’un kısa vadede işi çok zor.

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