Real Madrid'de şoke eden iddia! Arda Güler antrenmana çıkmadı, ortalık karıştı

Ancak perşembe günü yapılan antrenmanda Arda Güler’in yer almaması, İspanya basınında soru işaretleri yarattı. Mundo Deportivo’da yer alan haberde, genç futbolcunun ağrısı olduğu için antrenmana katılmadığı ve ligde Valencia’ya karşı oynanacak maçta da süre almasının zor olduğu belirtildi.