Real Madrid'te Arda Güler için can sıkıcı ihtimal! Psikolojik destek yolda

Arda Güler, ABD'de oynanan ilk hazırlık maçı olan Manchester United karşılaşmasından önce sakatlanmıştı. İdmanda Camavinga'da topu kapmak isterken sağ dizinden sakatlanan Arda, tedbiren hazırlık maçlarında oynatılmamıştı. Sakatlığının ilk etapta çok ciddi olmadığı ve bandaj, hafif fizyoterapi ile düzeleceği beklenirken tetkikler sonrası durumun daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Real'den yapılan açıklamada, Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir denildi. Arda ise, Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler ifadelerini kullanmıştı. Ancelotti, Arda'nın sakatlığıyla ilgili, Arda Güler'in dizinde bir problem var. Umuyorum onu Madrid'de tedavi edebiliriz bilgisi vermiş ve oyuncusuyla ilgili kritik bir kararın eşiğine gelmişti. Arda'nın ameliyat olması halinde 5 ay, ameliyatsız tedavi halinde ise 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Arda en erken kasım ayında dönebilecek. Bu durum Real Madrid'i bir karara itti: Arda Güler'in sözleşmesi dondurulabilir. Durum her ne kadar can sıkıcı olsa da Real, kontenjan açmak için Arda'yı ocak ayına kadar kadro dışında tutabilir. Arda'nın alışma sürecini sekteye uğratan sakatlık, genç yıldızın hazırlık maçlarında da oynayamamasına sebep olmuştu. Ocak ayına kadar dışarıda kalması halinde Arda'nın kulüp tarafından fiziksel tedavi haricinde psikolojik olarak da profesyonel destek alması söz konusu.Real Madrid, tüm kalemlerle beraber 53 milyon euro yatırım yaptığı Arda'yı kaybetmek istemiyor.