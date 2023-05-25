Bay bay Boey! Satışını kolaylaştıracak iki gerekçe var

Başta Arsenal ve Lyon olmak üzere İngiltere, Fransa ve İtalya'dan 10'u aşkın kulüp Boey'i istiyor. Fransız sağ bek için piyasa kızıştı ve bonservis 20 milyon euro'lara dayandı. Galatasaray bu geliri elde etmeye sıcak bakıyor.