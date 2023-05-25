Bay bay Boey! Satışını kolaylaştıracak iki gerekçe var

Galatasaray önümüzdeki sezon yeniden Avrupa'da boy göstermek istiyor. Şampiyonlar Ligi; olmazsa Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da kadronun temel oyuncularını koruma hedefi konulmuştu. Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Milot Rashica'yı elde tutmak isteyen Galatasaray, Boey'nin talebiyle bir fire vermeye razı oldu. Hürriyet'in haberine göre yönetimden maaşına zam isteyen Boey için satış kararı alındı. Boey'e gelen yüklü teklifler ve zam talebi birleşince, yönetim ayrılığın önünde duramadı. Başta Arsenal ve Lyon olmak üzere İngiltere, Fransa ve İtalya'dan 10'u aşkın kulüp Boey'i istiyor. Fransız sağ bek için piyasa kızıştı ve bonservis 20 milyon euro'lara dayandı. Galatasaray bu geliri elde etmeye sıcak bakıyor. Ayrıca kadroda Leo Dubois gibi bir başka sağlam sağ bekin olması bu ayrılığın şansını artıyor. Teknik heyet ve yönetim, Dubois'nın Boey'i aratmayacağına inanıyor. Oyuncuyu geçen yıl Rennes’ten 1.2 milyon Euro’ya alan sarı kırmızılılar, bahsi geçen meblağları kazanırsa yaklaşık 16 kat kâr elde etmiş olacak.