Sahadan çekilen Fenerbahçe’ye ne olacak? Eski hakemden olay yorum: Puan silme, küme düşme...

Şanlıurfa’daki Süper Kupa maçında Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesiyle Galatasaray’ın hükmen galip ilan edilmesi bekleniyor. Ancak Fenerbahçe’nin alacağı ceza konusu henüz netlik kazanmadı. TFF yönetimi kısa zamanda konuyla ilgili toplanacak ve ardından PFDK sevkleri yapılacak. TFF’nin Süper Kupa ile ilgili talimatında ‘bir takım müsabakaya çıkmazsa’ başlıklı konunun ciddi yaptırımları var. Böyle bir durumda söz konusu takım Süper Kupa ve Türkiye Kupası’ndan sonraki sezon men edileceği gibi final organizasyonunun tüm masraflarını karşılamakla yükümlü oluyor. Ayrıca kulüp yöneticilerine de ciddi cezaların çıkma ihtimali bulunuyordu. Ancak ‘müsabakaya çıkılır ve sahadan çekilme olursa’ gibi bir başlık talimatta yok. Dolayısıyla Fenerbahçe’nin dün U19 takımını sahadan çekmesi sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrilmiş durumda. Fenerbahçe Kulübü’ne takımı sahadan çektikleri için nasıl bir ceza çıkacağı net değil. Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası neler olacak? İşte merak edilen bu soruyu Deniz Çoban yanıtladı. Hukuk Kurulu’nun sevkleri yapmasının ardından Süper Kupa ile ilgili kararı PFDK verecek. Sahadan çekilen Fenerbahçe Takımı, talimatlara göre 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Oynanan maç kupa statüsünde bir müsabaka olduğu için cezaların ligi kapsaması söz konusu değil. Puan silme ya da küme düşme gibi bir ceza olamaz. Bazı sosyal medya hesaplarında Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi gündeme getirilerek ‘Müsabaka sonucunu etkileme’ suçunun işlendiği ifade edilse de bu mümkün değil. Çünkü o madde şike ve teşvik suçlarını kapsayan bir madde. Bu olayla ilgisi yok. Fenerbahçe’nin takımı sahadan çeken sorumlu yöneticisine 90 günün üzerinde hak mahrumiyeti cezasıyla birlikte, PFDK’nın ön gördüğü oranda kulübe ve ilgililere para cezası da verilecektir. Açıklanan cezalar sonunda, ceza alanlar için Tahkim Kurulu yolu açık olacaktır.