Sahadan çekilen Fenerbahçe’ye ne olacak? Eski hakemden olay yorum: Puan silme, küme düşme...

TFF’nin Süper Kupa ile ilgili talimatında ‘bir takım müsabakaya çıkmazsa’ başlıklı konunun ciddi yaptırımları var. Böyle bir durumda söz konusu takım Süper Kupa ve Türkiye Kupası’ndan sonraki sezon men edileceği gibi final organizasyonunun tüm masraflarını karşılamakla yükümlü oluyor. Ayrıca kulüp yöneticilerine de ciddi cezaların çıkma ihtimali bulunuyordu. Ancak ‘müsabakaya çıkılır ve sahadan çekilme olursa’ gibi bir başlık talimatta yok.