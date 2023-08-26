Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'ı ihya edecek gelir! Orta saha transferi şekilleniyor

YUNUS AKGÜN, İNGİLTERE'YE GİTTİ

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, Championship ekibi Leicester City'e transfer oldu. Molde maçındaki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, dün sabah saatlerinde menajeriyle birlikte İngiltere'ye gitti.

Satın alma opsiyonuyla birlikte Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün'ün 25 maçta forma şansı bulması halinde Galatasaray'ın 10 milyon euroluk gelir elde edeceği öğrenildi. Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 1 milyon 500 bin euro kiralama ve 8 milyon 500 bin euro şartla bağlı satın alma opsiyonu şeklinde olduğu belirtildi.

Yunus Akgün'ün Leicester City ile yaptığı anlaşmanın ayrıntıları da belli oldu. 23 yaşındaki oyuncunun, bonservisinin alınması halinde Leicester City ile 5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı aktarıldı.