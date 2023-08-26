Futbol Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'ı ihya edecek gelir! Orta saha transferi şekilleniyor
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26 Ağustos 2023 - 08:58 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'ı ihya edecek gelir! Orta saha transferi şekilleniyor

Futbol

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Molde deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılarda Devler Ligi'nden gelecek sıcak para sonrası transferde en az iki oyuncu için düğmeye basılacağı öğrenildi.

26 Ağustos 2023 - 08:58 | Son Güncelleme:
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Molde deplasmanından 3-2'lik zaferle ayrıldı. Rams Park'ta Molde'yi ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda rövanş öncesi kritik bir karara imza atıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan çılgın bedeli transferde kullanmayı planladığı öğrenildi. Transferde en az iki yıldızı daha kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılılardaki hareketliliğin ayrıntılarına ortaya çıktı. İşte Galatasaray'daki flaş gelişmenin detayları...

3 YUNUS AKGÜN, İNGİLTEREYE GİTTİ

YUNUS AKGÜN, İNGİLTERE'YE GİTTİ

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, Championship ekibi Leicester City'e transfer oldu. Molde maçındaki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, dün sabah saatlerinde menajeriyle birlikte İngiltere'ye gitti.

Satın alma opsiyonuyla birlikte Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün'ün 25 maçta forma şansı bulması halinde Galatasaray'ın 10 milyon euroluk gelir elde edeceği öğrenildi. Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 1 milyon 500 bin euro kiralama ve 8 milyon 500 bin euro şartla bağlı satın alma opsiyonu şeklinde olduğu belirtildi.

Yunus Akgün'ün Leicester City ile yaptığı anlaşmanın ayrıntıları da belli oldu. 23 yaşındaki oyuncunun, bonservisinin alınması halinde Leicester City ile 5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı aktarıldı.

4 BURUKLA TOPLANTI YAPILACAK

BURUK'LA TOPLANTI YAPILACAK

Galatasaray'da kurmaylar Molde maçı sonrasına dair çarpıcı bir karara imza attı. Milliyet'in edindiği bilgiye göre; Teknik Direktör Okan Buruk, Molde ile oynanacak rövanş sonrası değerlendirmede bulunacak ve buna göre yönetimle masaya oturacak.

5 DEVLER LİGİNDEN ÇILGIN GELİR

DEVLER LİGİ'NDEN ÇILGIN GELİR

Galatasaray, Molde'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nden inanılmaz bir gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılar, Norveç ekibini geçmesi ve Devler Ligi'nde gruplara kalması halinde 15 milyon 600 bin euro ayak bastı parası alacak. Sarı-kırmızılılar bu gelir sonrası listeye en az iki isim daha ekleme kararı alacak.

6 İLK HEDEF RAMOS

İLK HEDEF RAMOS

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde sarı-kırmızılıların ilk hedefi Sergio Ramos olacak. İspanyol stoperle uzun süredir temaslarda bulunan kurmaylar, Devler Ligi vizesi alınması halinde transferi bitirmek için görüşmelerini sıklaştıracak.

7 ORTA SAHADA GERİ SAYIM

ORTA SAHADA GERİ SAYIM

Öte yandan 6-8 numaralarda oynayabilen bir orta saha için ise son aşamaya gelindiği bildirildi. Bologna’dan Nicolas Domizguez, Leicester City’den Wilfred Ndidi ve Tottenham’dan Tanguy Ndombele isimleri üzerinde yoğunlaşan ama başka seçenekleri de değerlendiren Okan Buruk’un, kesin kararını Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci karşılaşmasının ardından vereceği belirlendi.

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