Şenol Güneş'e Premier Lig engeli! Önce Weghorst, şimdi o elden kaçtı

Premier Lig heyecanı

TRT Spor'da yer alana habere göre, Konyaspor 25 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro isterken Burnley ise 4 milyon euro teklif etti ve anlaşma sağlandı.

Championship'te lider olan Burnley, bir sonraki sezon Premier Lig'de mücadele etmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Burnley, sezon başında Beşiktaş'a kiraladığı Wout Weghorst'u geri çağırmış ve Manchester United'a kiralamıştı. Beşiktaş bu transferde 2.8 milyon euro kazanmıştı.