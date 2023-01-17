Şenol Güneş'e Premier Lig engeli! Önce Weghorst, şimdi o elden kaçtı
Beşiktaş ara transfer kadrosunu güçlendirmek için hem Türkiye'de hem de yurt dışında arayışlarını sürdürüyor. Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda hereket eden Ceyhun Kazancı ve ekibi, ilk hedefini belirlemişti. Ancak hedef elden kaçmak üzere.
Güneş onu istedi
Süper Lig şampiyonluğu için iddialı olan Beşiktaş, kadrosuna takviyeler yapacak. Zayıf gördüğü bölgeleri belirleyen Şenol Güneş, orta sahayı ilk hedef olarak belirledi.
Arabam.com. Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i isteyen Güneş'e İngiltere'den engel çıktı.
Beşiktaş'ın teklifi düşük kaldı
Beşiktaş, Konyaspor ile Boşnak oyuncu için masaya oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. 2.5 milyon euro öneren Beşiktaş, Premier Lig'e çıkmaya çok yakın olan Burnley'ye geçildi.
Konyaspor, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
Premier Lig heyecanı
TRT Spor'da yer alana habere göre, Konyaspor 25 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro isterken Burnley ise 4 milyon euro teklif etti ve anlaşma sağlandı.
Championship'te lider olan Burnley, bir sonraki sezon Premier Lig'de mücadele etmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Burnley, sezon başında Beşiktaş'a kiraladığı Wout Weghorst'u geri çağırmış ve Manchester United'a kiralamıştı. Beşiktaş bu transferde 2.8 milyon euro kazanmıştı.
6 sezondur Konya'da
Hadziahmetovic ise Premier Lig'de oynamak için Burnley'nin teklifine daha yakın ve Beşiktaş yerine İngiliz ekibini tercih etti. 2016 yılında Zeljeznicar'dan alınan oyuncu 500 bin euro'ya transfer edilmişti.
Transferdeki madde gereği Konyaspor, transferden kazanacağı paranın yüzde 20'sini Boşnak ekibini gönderecek.