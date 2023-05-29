Şenol Güneş'in özel isteği! Beşiktaş'ta rota Trabzonspor

TFF'nin mevcut yabancı kuralını devam ettirmesiyle yerli isimler bir kez daha kıymete bindi. Beşiktaş bu nedenle Trabzonspor'da kiralık olarak bulunan Yusuf Yazıcı'yı hedefine aldı.

Şenol Güneş'in özel isteğiyle listeye eklenen Yusuf için Lille ile görüşülecek.