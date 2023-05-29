Şenol Güneş'in özel isteği! Beşiktaş'ta rota Trabzonspor

Beşiktaş yeni sezonun kadrosunu kurmaya hazırlanıyor. Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan yönetimin hedefinde Trabzonspor'dan bir oyuncu da var. TFF'nin mevcut yabancı kuralını devam ettirmesiyle yerli isimler bir kez daha kıymete bindi. Beşiktaş bu nedenle Trabzonspor'da kiralık olarak bulunan Yusuf Yazıcı'yı hedefine aldı.Şenol Güneş'in özel isteğiyle listeye eklenen Yusuf için Lille ile görüşülecek. Fransız ekibi ile Yusuf arasındaki sözleşme 2024 yazında sona erecek. 17.5 milyon euro'ya Lille'e transfer olan Yusuf için Beşiktaş'ın en büyük rakibi Spartak Moskova. Ruslar daha önce Yusuf'u yarım sezonluğuna kiralamış ve oyuncudan çok memnun kalmıştı. Yusuf, 12 maçta 8 gol attığı Spartak'ta çok beğenilmesine rağmen bonservisinin yüksekliği nedeniyle Lille'e geri dönmüştü. Beşiktaş, Lille ile görüşüp Yusuf'un bonservisinde kolaylık isteyecek. Fakat Spartak'ın Lille'e 7 milyon euro civarında bir teklifle gitmesi bekleniyor. Beşiktaş, Spartak'ın hamlesine göre pozisyon alacak.