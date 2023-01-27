Serdar Dursun bu kez ayrılığa yakın! Yurt dışından talibi var
Fenerbahçe'de Serdar Dursun ligin ilk yarısında pek fazla forma şansı bulamadı. Yarının sonuna doğru Joao Pedro'nun da sakatlığıyla az da olsa süre almaya başlayan Serdar, forvet transferi sonrası yine kulübeye mahkum olmaktan çekiniyor. Tecrübeli golcü, gelen teklifleri değerlendirecek. Serdar'a Belçika'dan talip çıktı.
Transfer sonrası yine kulübeye
Fenerbahçe'de devre arası kadroya katılacak bazı isimlerin olması beklenirken, ayrılıklar da yaşanabilir. Gözden çıkarılan isimlerden biri Serdar Dursun. Jorge Jesus'un uzun süre hiç şans vermediği Serdar, ilk yarının sonuna doğru kısa kısa süreler almış ve maçların son dakikalarında oyuna dahil edilmişti. Ancak forvet transferiyle beraber Serdar yine geri plana düşecek.
Karagümrük'ü reddetmişti
Daha önce Fatih Karagümrük ve Sivasspor'un talip olduğu tecrübeli golcü, Anadolu ekiplerine gitmeyi kabul etmemişti. Almanya'dan talipleri olduğu bildirilen 30 yaşındaki hücumcu için son teklif Belçika'dan geldi.
Belçika ekibi istedi
KV Mechelen'in Serdar Dursun'u istediği ve Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı bildirildi. Transferin opsiyonlu kiralama olması muhtemel.
Bu sezon 10 maçta sadece 194 dakika süre alabilen Serdar Dursun 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Asıl çıkışını geçen sezon yapan Serdar, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de 15 gole imza atmış ve milli takıma kadar yükselmişti. Ara transferde oyuncunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.