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FutbolSerdar Dursun bu kez ayrılığa yakın! Yurt dışından talibi var
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27 Ocak 2023 - 07:29 | Son Güncelleme:

Serdar Dursun bu kez ayrılığa yakın! Yurt dışından talibi var

Futbol

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Fenerbahçe'de Serdar Dursun ligin ilk yarısında pek fazla forma şansı bulamadı. Yarının sonuna doğru Joao Pedro'nun da sakatlığıyla az da olsa süre almaya başlayan Serdar, forvet transferi sonrası yine kulübeye mahkum olmaktan çekiniyor. Tecrübeli golcü, gelen teklifleri değerlendirecek. Serdar'a Belçika'dan talip çıktı.

27 Ocak 2023 - 07:29 | Son Güncelleme:
2Transfer sonrası yine kulübeye

Transfer sonrası yine kulübeye

Fenerbahçe'de devre arası kadroya katılacak bazı isimlerin olması beklenirken, ayrılıklar da yaşanabilir. Gözden çıkarılan isimlerden biri Serdar Dursun. Jorge Jesus'un uzun süre hiç şans vermediği Serdar, ilk yarının sonuna doğru kısa kısa süreler almış ve maçların son dakikalarında oyuna dahil edilmişti. Ancak forvet transferiyle beraber Serdar yine geri plana düşecek.

3Karagümrükü reddetmişti

Karagümrük'ü reddetmişti

Daha önce Fatih Karagümrük ve Sivasspor'un talip olduğu tecrübeli golcü, Anadolu ekiplerine gitmeyi kabul etmemişti. Almanya'dan talipleri olduğu bildirilen 30 yaşındaki hücumcu için son teklif Belçika'dan geldi.

4Belçika ekibi istedi

Belçika ekibi istedi

KV Mechelen'in Serdar Dursun'u istediği ve Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı bildirildi. Transferin opsiyonlu kiralama olması muhtemel.

Bu sezon 10 maçta sadece 194 dakika süre alabilen Serdar Dursun 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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Asıl çıkışını geçen sezon yapan Serdar, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de 15 gole imza atmış ve milli takıma kadar yükselmişti. Ara transferde oyuncunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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