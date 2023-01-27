Serdar Dursun bu kez ayrılığa yakın! Yurt dışından talibi var

Transfer sonrası yine kulübeye

Fenerbahçe'de devre arası kadroya katılacak bazı isimlerin olması beklenirken, ayrılıklar da yaşanabilir. Gözden çıkarılan isimlerden biri Serdar Dursun. Jorge Jesus'un uzun süre hiç şans vermediği Serdar, ilk yarının sonuna doğru kısa kısa süreler almış ve maçların son dakikalarında oyuna dahil edilmişti. Ancak forvet transferiyle beraber Serdar yine geri plana düşecek.