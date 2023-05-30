Sevilla'dan Galatasaray'a sürpriz Marcao teklifi! 'Geri gönderebiliriz!'

Galatasaray bu yaz transfer dönemini hareketli geçirecek. Defans hattında ciddi değişimlere gitmek zorunda kalması muhtemel olan Galatasaray'da Sacha Boey ve Victor Nelsson transferin gözdesi. Boey için Arsenal devrede iken Nelsson için ise Tottenham ve Sevilla'nın adı geçiyor.Fotomaç'ta yer alan habere göre Sevilla, Nelsson'u transfer etmek için Galatasaray'a sürpriz bir teklif sundu. Galatasaray, Danimarkalı stoper için serbest kalma bedeli olan 25 milyon euro'dan aşağı hiçbir meblağı dikkate almayacağını bildirmişti.Sevilla ise direkt 25 milyon euro ödemek yerine Marcao + para şeklinde bir teklifle geldi. Galatasaray Nelsson için Tottenham ve potansiyel diğer taliplerin de tekliflerini dinleyip ona göre karar verecek. Sarı kırmızılıların ilk hedefi ise sıcak para girişi sağlamak ve 25 milyon euro'luk gelir elde etmek. Nelsson bu sezon sarı kırmızılı forma altında 33 maça çıktı.Galatasaray'da 1 gol katkısı sağlayan Danimarkalı stoper savunmadaki performansıyla taraftarın sevgilisi haline geldi.