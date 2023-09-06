Sporsever artık iyi futbol istiyor

Galatasaray, Gaziantep’i rahat geçti. Okan Buruk, “Ağır eleştiriler var. Geçen sezon 8. haftada bu seviyeye geldik” diye dert yandı. Camiada bir huzursuzluk mu var? ŞORAY UZUN: Galatasaray’da bana göre en büyük sorun ‘yeni transferlerin neden oynamadığı’. Bu konuda net bir açıklama da yok. Geçen sezonun kadrosu büyük ölçüde sahada. Ne oldu; 15 günlük tatil arasında mı ahenk bozuldu? Gaziantep önünde güzel bir oyun yoktu. Kaldı ki iyi oynamadan kazanmak da çok önemli. Mazerete ya da dert yanmaya gerek yok. Kazandığınız sürece bir sorun da olmaz. Camiada bir huzursuzluk olduğuna katiyen ihtimal vermiyorum. COŞKUN TÜRK: Camiada şu an için bir huzursuzluk olduğunu düşünmüyorum. Ancak kafalarda ‘acaba’lar da yok değil. Tete, Zaha, Ziyech oynamadıkça ya da oynayıp katkı vermedikçe homurtular yükselir. Tersi olursa Aslan, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkıp daha ileri turları büyük bir iştahla bekler. FAİK GÜRSES: Okan hoca bir mesaj verdi camiaya. Zira Molde ve Gaziantep maçlarındaki oyun beğenilmedi. Galatasaray, Molde’yi geçip 25 milyon euroyu kasaya koydu. Gaziantep’te 3 puan aldı 2 milyon 400 bin TFF’den galibiyet bonusu aldı. Başka ne isteniyor anlamadım. Tete ve Bakambu gibi yıldızlar alındı ama takımı yine Icardi ile Kerem Aktürkoğlu sırtlıyor. Yeni transferler hayal kırıklığı mı yarattı? ŞORAY UZUN: Tete ve Bakambu’yu bir fikir verecek kadar izlemedik henüz. Ziyech’i hiç görmedik mesela. Demirbay’ın şimdilik bir Oliviera olmadığını söyleyebiliriz. Galatasaray’da çoğu topçu işin kolayını bulmuş; Muslera tutsun. Ver Kerem’e götürsün, ver Icardi’ye yazsın. Eee güzel. Peki bu sürdürülebilir mi? Allah korusun bir sakatlık olmazsa evet. Alınanlar eldekilerin katkısını sunmadı. En azından şimdilik. Yine alınan bu kadar kanat oyuncusundan en az biri gereksizdi bence. Bakalım Ndombele’nin orta alana katkısı nasıl olacak? COŞKUN TÜRK: Hayal kırıklığı demek için çok erken. Bu işin alışma dönemi var. Icardi ve Kerem kaldığı yerden devam ediyor, bu büyük avantaj. Diğerleri de katkı vermeye başlayacaktır diye düşünüyorum. FAİK GÜRSES: Tete ve Bakambu şu anda kuru fasulyepilavın tadına bakıyor. Beğenirlerse onları doyuramazsınız. Hele Bakambu Süper Lig kokusu almış bir adam. O daha aç vaziyette saldırır rakiplere. Bence esas başağrısı Zaha. Suudiler sağlık kontrolünden geçemeyen oyuncuyu almamışlardı. Sakatlığı kronikleşmiş ise eyvah eyvah. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 9’da 9 yaptı. “Rüya Takım” diyenler var. Gerçekten güçlü bir takım mı, yoksa ‘Sert bir kayaya’ çarpmadı mı? COŞKUN TÜRK: Rüya Takım olabilmesi için şampiyonluk ve kupalar kazanmalı. Evet son yılların en güçlü takımı. Ancak hala oyun anlamında eksikleri var. Nitekim Ankaragücü karşısında gördük. Ankaragücü de ligin iyi takımlarından ve Fener’i bir hayli hırpaladı. İsmail Kartal her maçtan gerekli dersi çıkarır ve hataları antrenmanlarda defalarca düzeltmek için uğraşırsa camia çok özlediği şampiyonluğa ulaşabilir. FAİK GÜRSES: İsmail Kartal’ın donanımlı bir kadrosu var. Son yıllarda bu kadar görkemli kadro oluşmadı. O sene bu sene olması için Başkan Ali Koç büyük ve alternatifli bir kadro oluşturdu. ‘Sert kaya’ Ankaragücü olabilirdi. Orayı da aştılar. Galatasaray ve Beşiktaş maçları Fenerbahçe’nin ne yapacağını ortaya koyar. ŞORAY UZUN: Her ikisi de. Hem güçlü bir takım hem de henüz ‘sert bir kayaya çarpmadı.’ Gerçi Twente’ye fark atmak küçümsenecek bir şey değil. Takımın henüz oturmadığı gerçeği de var. 9’da 9 asla küçümsenecek bir başarı değil. Bana göre en büyük ihtiyaç taraftarın devreye girmesidir. Artık Kadıköy’de rakiplerin ‘seyirci baskısı’nı hissetmesi gerekiyor. Bu destek takımı daha da motive edecektir. Avrupa için lokum gibi bir grup var. Bu fırsat kaçmaz! Ryan Kent, Ankagücü maçında kadroya alınmadı. İsmail Kartal performansa mı baktı, ‘Bu oyuncuyu ben almadım’ diye mi bu kararı aldı? COŞKUN TÜRK: Evet, yeni sezonun ilk transferi Kent’ti. İsmail Kartal ismi bile geçmezken Kent alınmıştı. Kartal, Kent’i de uzun maratonda kullanacağını söylüyor. Eğer oyuncusunu küstürmeden bunu başarabilirse ne ala. Yoksa devre arası transfer döneminde Kent de gider, Batshuayi de... FAİK GÜRSES: Ryan Kent her takımda oynayacak mükemmel bir oyuncu. O da takıma gireceği anda büyük işler başaracaktır. Zira uzaktan ve altı pastan attığı şutlar tam hedefe gidiyor. ŞORAY UZUN: Bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla İsmail hoca öyle yönetime gizli mesaj falan vermez. Kaldı ki bunun kendisine ve takımına zarar vereceğini bilir. Hoca çok iyi bir Fenerbahçelidir. Ryan Kent de iyi bir oyuncu. Ya hazır değil ya da taktiksel bir karar diye düşünüyorum. Beşiktaş’ta galibiyetler geldikçe Şenol Güneş’e güven artıyor. Bu kadro yeterli mi, şu anda en büyük eksiklik hangi bölgede? FAİK GÜRSES: Beşiktaş’ın iyi yola gireceğini haftalar önce yazdım. Buyrun size Chamberlain. Rebic geliyor, Ghezzal ve Cenk düzeldi. Zaynutdinov bir joker. Onana sırasını bekliyor. Stoper geldi. Yenilmezlik 24 maç oldu. Kuralar dişine göre. Başka bir arzunuz! COŞKUN TÜRK: Taraftarın şu an takımda en güvendiği isim kuşkusuz Şenol Güneş. Kadronun yetersiz olduğunu söyleyen de Güneş. Savunmada sıkıntı var. Orta sahadaki sıkıntının bitip bitmediğini de önümüzdeki bir iki maçta yenilerin performansına göre göreceğiz. ŞORAY UZUN: Şenol hoca artık tartışılmıyordur herhalde! Bu takımı üst üste iki defa şampiyon yapmışlığı var. Geçen sezon hocanın geldikten sonraki etkisi de hafızalarda. Tabii ki yeni bir Atiba ya da yeni bir Josef transferi çok iyi olurdu ama farketmez. Gedson neredeyse takımın yarısı, Muleka da yeni transfer gibi. Yine de yeterli mi, bunu zaman gösterecek. Bence kadro lig için yeterli ama hem lig hem Avrupa hem de Türkiye Kupası’nı düşününce biraz daha alternatif çok iyi olurdu. Mesela Gedson’un yükünü bir parça azaltacak dinamik bir oyuncu da çok iyi olurdu. Trabzon, farklı Kasımpaşa galibiyeti ile nefes aldı. Bu zafer, Bjelica ve takıma olan güveni artırır mı? Milli ara sonrasındaki Beşiktaş maçı ne olur? COŞKUN TÜRK: Trabzon farklı galibiyetle çok ihtiyacı olduğu morali buldu. Milli ara sonrasında Beşiktaş maçı çok önemli bir ölçü olacak. O maçta Trabzon’un yarışta ne kadar iddialı olacağının sinyallerini mutlaka göreceğiz. FAİK GÜRSES: Beşiktaş maçını kazanmak gerekecek. Yoksa 3. yenilgi camiada fena çarpıntı yaratır. Kasımpaşa maçında her şut fileye gitti. Beşiktaş maçı böyle bitmez. Bir de takımda kadro derinliği yok. Hele santrfor hiç yok. ŞORAY UZUN: Trabzonspor milli ara sonrası Beşiktaş’ı yenerse rahatlıkla düzlüğe çıktığını söyleyebiliriz. Takımın da, kulübün de, şehrin de taraftar desteğine ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Taraftarın takıma küsmekten, tribünden yönetime homurdanmaktan başka şeyler yapması lazım. Onu herkes yapar. Bjelica konusunda; haddimi aşma pahasına hala tereddütlerimin olduğunu söylemem mümkün ama bu tereddütler her maç yerini Trabzonspor adına bir umuda bırakıyor. Umarım taraftar için de bu böyledir. Bir golcü ihtiyacı da görülü Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. A milli takımlar olarak ilk Avrupa şampiyonluğu. Bu başarı nasıl geldi? Diğer branşlarda da olur mu? COŞKUN TÜRK: Kadın voleybolunda dünyanın en önemli ligiyiz. Dünyanın en önemli voleybolcuları bizim ligimizde oynadı, oynuyor. Başarı bir iki kişinin değil. Uzun yıllar içinde büyük emeklerle bu noktaya gelindi. 1949’da ilk Avrupa Şampiyonası’na katıldık, 2003’te ikinci olduk ve çok da anlamlı bir yılda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında şampiyonuz. O yıllardan bu şampiyonluğa; emeği geçen herkese çok teşekkürler. Diğer branşlarda da aynı yol izlenirse, başarı mutlaka gelecektir. FAİK GÜRSES: Daniele Santrelli bu takıma hayat verdi. Guidetti ile devam etmek vakit kaybı olacaktı. Federasyon müthiş bir iş başarıp İtalyan hocayla çalışma kararı aldı. Küskün oyuncular parkeye döndü, muazzam bir takım oyunu Dünya ve Avrupa Şampiyonluğunu getirdi. Takım sporlarında 1923’ten bu yana aldığımız en mükemmel sonuç. Yaldızlı PEKİYİ. ŞORAY UZUN: İyi oyuncular, iyi yönetim, iyi çalıştırıcılar, liyakat, dinamizm, çok çalışmak ve büyük bir halk desteği. (Gerçi bu desteği kendileri aldılar. Ebrar’ın ya da Vargas’ın smaçlarını Aboubakar’ın ya da Icardi’nin golleri kadar konuşmuş değiliz.) Onlar bu desteği başarılarıyla aldı. Emeği geçenlerin ayaklarına taş değmezsin. Her branşta bu başarı mümkün. 85 milyonluk memleketiz biz. Bir Erzurum’dan, ne bileyim bir Kars’tan niye kayak şampiyonumuz çıkmaz? Şu trafikte drift atan arkadaşları magandalık yapmak yerine yarış pistlerinde göremez miyiz mesela? Bir de (tamam çok seviyoruz ama) şu futbola harcadığımız enerjiyi biraz daha diğer branşlara yayabilsek.