Sporsever artık iyi futbol istiyor

ŞORAY UZUN: Şenol hoca artık tartışılmıyordur herhalde! Bu takımı üst üste iki defa şampiyon yapmışlığı var. Geçen sezon hocanın geldikten sonraki etkisi de hafızalarda. Tabii ki yeni bir Atiba ya da yeni bir Josef transferi çok iyi olurdu ama farketmez. Gedson neredeyse takımın yarısı, Muleka da yeni transfer gibi. Yine de yeterli mi, bunu zaman gösterecek. Bence kadro lig için yeterli ama hem lig hem Avrupa hem de Türkiye Kupası’nı düşününce biraz daha alternatif çok iyi olurdu. Mesela Gedson’un yükünü bir parça azaltacak dinamik bir oyuncu da çok iyi olurdu.