Süper Lig'de 'hanımcılık' dönemi! Yıldızların geleceği onlara bağlı

Futbol dünyasında transfer dönemi yaklaşıyor. Futbolcuların gideceği takımları seçerken gözettiği en önemli etkenlerden biri ise aileleri. 3 büyüklerin birçok yıldızı da son kararlarını ailelerine ve eşlerine göre verecek gibi görünüyor. Beşiktaş'ta özellikle Nathan Redmond için bekleyiş sürüyor. İngiliz oyuncunun eşinin İngiltere'ye dönmek istediği biliniyor. Redmond son açıklamasında, İngiltere’den birkaç teklif aldım. Beşiktaş’ta kalmayı isterim ancak eşim şu an hamile ve son kararı o verecek. Benim açımdan hiçbir sorun yok; eşim İstanbul’da kalmamızı kabul ettiği an imzayı atarım. Kendisini ikna etmeye çalışıyorum ifadelerini kullandı. Süper Lig'in bir diğer yıldızı Mauro Icardi'nin Galatasaray'a gelişinde de etkili olan Wanda Nara, Arjantinli oyuncunun kalışında da söz sahibi olacak. Icardi'nin menajerliğini de yapan Wanda, verdiği son demeçte, Arjantin kulüplerinin Icardi'yi istemesine cevaben, Bırakın da Mauro Avrupa'da kalsın demişti. Yıldız oyuncunun Galatasaray'da devam edip etmemesinde de Wanda söz sahibi olacak. Hem PSG hem de Galatasaray ile olan görüşmeleri yürütmesi beklenen Wanda, Icardi üzerinde de büyük bir etkiye sahip. Eşine çok bağlı olduğu bilinen Icardi, boşanmanın eşiğine geldiği Wanda için uzun süre mücadele etmiş ve ondan vazgeçmemişti. Michy Batshuayi bir süredir beraber olduğu sevgilisi Amely Maria ile geçtiğimiz ocak ayında evlilik kararı almıştı. Sevgilisiyle Beşiktaş'ta oynadığı dönemden beri birlikte olan Belçikalı oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olunca da İstanbul'a Amely ile beraber geldi. Çiftin İstanbul'u çok sevdiği biliniyor. Birçok teklif alan Batshuayi'nin Fenerbahçe'yi seçmesinde çiftin burayı çok sevmesinin etkisi büyük. Batshuayi sık sık İstanbul'un ücra mahallelerini gezip buralardan fotoğraflar paylaşıyor. Amely'nin de şehri çok sevdiği biliniyor. Ayrıca çiftin düğün alışverişinin tamamını İstanbul'dan yapacağı ortaya çıkmıştı. Batshuayi ile Amely'nin bu yaz evlenmesi bekleniyor.