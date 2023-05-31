Süper Lig'de 'hanımcılık' dönemi! Yıldızların geleceği onlara bağlı

Hem PSG hem de Galatasaray ile olan görüşmeleri yürütmesi beklenen Wanda, Icardi üzerinde de büyük bir etkiye sahip. Eşine çok bağlı olduğu bilinen Icardi, boşanmanın eşiğine geldiği Wanda için uzun süre mücadele etmiş ve ondan vazgeçmemişti.