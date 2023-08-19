Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım gönderme umudu! Yeni kural ile değişti

Avrupa’daki temsilcilerimiz iyi bir haftayı daha geride bırakırken, Türkiye’nin Ülke Puanı sıralamasındaki iyi gidişatı sürdü. Üç ekibimiz, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçlarından galibiyetle ayrıldı. Böylece Türkiye’nin genel toplamdaki puanı 30.100’e yükselirken, iki hafta önce çıkılan 10. sıradaki yer korundu, takipçi Avusturya ile ara açıldı (29.500). Bu sezonun ilk 10’da bitirilmesi, Süper Lig şampiyonunun 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasına direkt katılmasını sağlayacak. Türkiye’nin Avrupa kupalarında bu sezon en iyi puanı toplayan ülke sıralamasındaki rakibi Polonya, yoluna eksik devam ediyor. Sezona dört takımla start veren ülkenin iki takımı elenirken kalan iki takımıyla mücadelesini sürdürüyor. UEFA ülke sıralamasındaki en yakın takipçiler Avusturya bir ve İsviçre de iki takımını kaybetmiş durumda. Austria Wien’in bu hafta Konferans Ligi’ne veda etmesi Avusturya için, Luzern ve Basel’in elenmeleri de İsviçre için, mücadelenin devamında toplayacakları puanlar için bu ülkelere önemli bir dezavantaj yarattı. UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye, tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından bir tanesini gerçekleştirdi. İki yıl evvel 20. sıraya kadar gerilenen listede bu yüzden Süper Lig şampiyonu artık Devler Ligi’ne grup aşamasından katılamaz olmuştu. Ancak konuyla ilgili farkındalık ve duyarlılık oluşmasının da büyük etkisiyle artık temsilcilerimiz maçlara sadece kendi faydaları açısından değil, ülke futboluna yapacakları katkı açısından da bakmaya başladı. Bu durumun ortaya çıkaracağı sonuçlardan bizzat kulüplerin etkileneceğinin de bilinciyle, özellikle teknik direktörlerin Avrupa kupası maçları öncesi ve sonrasına ülke puanına katkının üzerinde duran açıklamaları dikkat çekiyor. Bu sezon Beşiktaş (4.0), Fenerbahçe (4.0), Galatasaray (3.5), Adana Demir (2.5) ile toplanan puanlar genel ortalamada 3.500’e ulaştı. Türkiye böylece, Polonya ile birlikte en fazla puan toplayan ülke konumuna yükseldi. Bu istatistikte Türkiye sezonu ilk ikide tamamlarsa bir sonraki sezon 1 numaralı kupaya bir fazla takım gönderebilecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak, 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek. 1- İngiltere 88.928 2- İspanya 75.927 3- İtalya 71.569 4- Almanya 69.552 5- Hollanda 53.000 6- Fransa 51.914 7- Portekiz 47.149 8- Belçika 35.900 9- İskoçya 31.450 10- Türkiye 30.100 11- Avusturya 29.500Onur Dinçer / Milliyet