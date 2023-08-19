Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım gönderme umudu! Yeni kural ile değişti

UEFA ülke sıralamasındaki en yakın takipçiler Avusturya bir ve İsviçre de iki takımını kaybetmiş durumda. Austria Wien’in bu hafta Konferans Ligi’ne veda etmesi Avusturya için, Luzern ve Basel’in elenmeleri de İsviçre için, mücadelenin devamında toplayacakları puanlar için bu ülkelere önemli bir dezavantaj yarattı.