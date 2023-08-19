Futbol Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım gönderme umudu! Yeni kural ile değişti
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19 Ağustos 2023 - 09:22 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım gönderme umudu! Yeni kural ile değişti

Futbol

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UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye bu sezon inanılmaz bir performans gösterdi. Temsilcilerimizin kayıpsız geçtiği eleme turları sonrası gözler play-off etabına çevrildi. Türkiye'nin bu performansı sonrası UEFA'nın yeni kuralı gündeme geldi.

19 Ağustos 2023 - 09:22 | Son Güncelleme:
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Avrupa’daki temsilcilerimiz iyi bir haftayı daha geride bırakırken, Türkiye’nin Ülke Puanı sıralamasındaki iyi gidişatı sürdü.

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Üç ekibimiz, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçlarından galibiyetle ayrıldı. Böylece Türkiye’nin genel toplamdaki puanı 30.100’e yükselirken, iki hafta önce çıkılan 10. sıradaki yer korundu, takipçi Avusturya ile ara açıldı (29.500). Bu sezonun ilk 10’da bitirilmesi, Süper Lig şampiyonunun 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasına direkt katılmasını sağlayacak.

4 AVUSTURYA KAN KAYBETTİ

AVUSTURYA KAN KAYBETTİ

Türkiye’nin Avrupa kupalarında bu sezon en iyi puanı toplayan ülke sıralamasındaki rakibi Polonya, yoluna eksik devam ediyor. Sezona dört takımla start veren ülkenin iki takımı elenirken kalan iki takımıyla mücadelesini sürdürüyor.

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UEFA ülke sıralamasındaki en yakın takipçiler Avusturya bir ve İsviçre de iki takımını kaybetmiş durumda. Austria Wien’in bu hafta Konferans Ligi’ne veda etmesi Avusturya için, Luzern ve Basel’in elenmeleri de İsviçre için, mücadelenin devamında toplayacakları puanlar için bu ülkelere önemli bir dezavantaj yarattı.

6 FARKINDALIK OLUŞTU

FARKINDALIK OLUŞTU

UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye, tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından bir tanesini gerçekleştirdi. İki yıl evvel 20. sıraya kadar gerilenen listede bu yüzden Süper Lig şampiyonu artık Devler Ligi’ne grup aşamasından katılamaz olmuştu. 

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Ancak konuyla ilgili farkındalık ve duyarlılık oluşmasının da büyük etkisiyle artık temsilcilerimiz maçlara sadece kendi faydaları açısından değil, ülke futboluna yapacakları katkı açısından da bakmaya başladı. Bu durumun ortaya çıkaracağı sonuçlardan bizzat kulüplerin etkileneceğinin de bilinciyle, özellikle teknik direktörlerin Avrupa kupası maçları öncesi ve sonrasına ülke puanına katkının üzerinde duran açıklamaları dikkat çekiyor.

8 YENİ KURAL ETKİSİ

YENİ KURAL ETKİSİ

Bu sezon Beşiktaş (4.0), Fenerbahçe (4.0), Galatasaray (3.5), Adana Demir (2.5) ile toplanan puanlar genel ortalamada 3.500’e ulaştı. Türkiye böylece, Polonya ile birlikte en fazla puan toplayan ülke konumuna yükseldi.

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Bu istatistikte Türkiye sezonu ilk ikide tamamlarsa bir sonraki sezon 1 numaralı kupaya bir fazla takım gönderebilecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak, 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.

10 UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL TABLO 2023-2024

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL TABLO 2023-2024

1- İngiltere 88.928
 
2- İspanya 75.927
 
3- İtalya 71.569
 
4- Almanya 69.552
 
5- Hollanda 53.000
 

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6- Fransa 51.914
 
7- Portekiz 47.149
 
8- Belçika 35.900
 
9- İskoçya  31.450
 
10- Türkiye 30.100
 
11- Avusturya 29.500

Onur Dinçer / Milliyet

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