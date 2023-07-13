Yusuf Demir'e kötü haber! Galatasaray 'mavi kart' kontenjanını başkasına kullanacak

Schalke ve Dortmund altyapılarında yetişen sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu, tüm kariyerini Almanya'da geçirdi. Dortmund, Hamburg, Düsseldorf, Hoffenheim ve son olarak Leverkusen formalarını giyen Kerem, 2 kez de Almanya Milli Takımı'nda oynadı.