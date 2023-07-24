Zaha'yı unutturacak isim geliyor! Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

Fenerbahçe bu sezon transferin hızlı takımı oldu. Ryan Kent ile başlayan transfer silsilesi, Edin Dzeko, Szymanski, Djiku, Tadic, Umut Nayir ve Becao ile devam etmişti. Wilfried Zaha'yı da bekleyen taraftar, Fildişili oyuncunun Galatasaray ile anlaşması sonrası hayal kırıklığına uğradı. Ancak yönetim, transferde yakalanan rüzgarı kaçırmaya izin vermeyecek. Fanatik'teki habere göre, yeni sezona moralli girmek isteyen Ali Koç ve İsmail Kartal, hedefe bir ismi daha aldı: Morten Hjulmand.Lecce'de oynayan oyuncu orta sahada görev yapıyor ve oyun kurucu rolünde oynuyor. 24 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Lecce'ye 2021 yılında Admira Wacker'den gelmişti. 170 bin euro'ya alınan Hjulmand kısa sürede kendini kanıtladı ve İtalyan ekibinde takım kaptanı oldu. Geçen sezon 35 maça çıkan Hjulmand 4 asistle oynadı. Henüz milli takım formasını giymeyen Hjulmand'ın bir sonraki milli maç döneminde ilk kez milli olması da bekleniyor. Lecce, genç ancak tecrübeli isim için 20 milyon euro talep etti. Fenerbahçe ise Lecce'nin istediği Joao Pedro'yu takasta kullanıp transferi 10 milyon euro civarında bitirme amacında. Pedro'nun yüksek maaşı Lecce için sorun yaratıyor ancak Fenerbahçe, tecrübeli forvetin maaşının bir kısmını karşılamaya hazır. İtalyan basınındaki haberlere göre Lecce, devre arasında Hjulmand için Premier Lig'in orta sıra ekiplerinden ikisinden teklif aldı ancak reddetti. Ayrıca Hjulmand'ın menajerliğini eski bir Fenerbahçeli olan Brian Steen Nielsen yapıyor. Nielsen, 1993-1995 yılları arasında sarı lacivertli formayı giymişti.Emekli olduktan sonra menajerliğe başlayan Nielsen, Zanka'yı da Fenerbahçe'ye getiren isimdi.