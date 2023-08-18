Zaniolo gidiyor, Hakim Ziyech geliyor! Erden Timur'dan Matteo Guendouzi iddiasına yanıt

ÇALIM YEDİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM

Şu çalım işlerine herkes takılmış durumda. Sizin ihtiyacınız olan bir yerde birisini alıyorsanız siz de çalım atmış oluyorsunuz. Ben çalım yediğimizi düşünmüyorum ama gelen oyunculara göre herkes kararını verir. 'Aaa bunu alacaklarmış' diyip karar verirler. Bizim attığımız çalımlarla ilgili bir şey söylemedik. Bizim çalım attığımız düşünülen oyuncularla ilgili tüm belgeler, mesajlar var elimizde. Bazen futbolda bu olabiliyor. Taraftar çalım bekliyor ama herkesin kendi ideal kadrosuna odaklanması lazım. Bazen aynı oyuncuya talip olabiliyorsunuz. Rashica'nın Beşiktaş'a gitmesine üzülmedim, niye üzüleyim. Bence buradaki temel sorun herkesin her gün transfer okuma ve transfer duyma isteğinden kaynaklanıyor. 10 transfer yapıyorsanız her gün bir isim okusanız 90 veya 120 oyuncu eder. Bu da kulüplere ve Türk futboluna zarar veriyor. Sayılan isimlerin çoğu da planlamada yok. Guendouzi de bu isimlerden biri.