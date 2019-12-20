Galeta unlu tatlı tarifi: Galeta unlu tatlı nasıl yapılır?
Hem şerbetli hem sütlü tatlı sevenler için enfes bir tarif galeta unlu tatlı tarifi ile karşınızdayız. Tadına bayılacağınız muhallebisiyle hafif bir tat elde eden kekine şerbet eklenen bu değişik tatlıya misafirleriniz bayılacak. Eğer "galeta unlu tatlı tarifi, galeta unlu tatlı nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Misafirlerinize pratik bir şekilde şerbetli tatlı yapmak istiyorsanız galeta unlu tatlı tarifi tam size göre olabilir. Galeta unlu tatlı tarifi arıyor veya galeta unlu tatlı nasıl yapılır merak ediyorsanız haberimize göz atın.
Galeta unlu tatlı tarifi
Galeta unlu tatlı malzemeleri
- 1 su bardağı galeta unu
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı toz şeker
- 3 adet yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)
- Yarım çay bardağı hindistan cevizi
Galeta unlu tatlı muhallebisi İçin:
- 3 su bardağı süt
- 2 kahve fincanı tam buğday unu
- 1 çay bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilin
- 1 paket krem şanti
Galeta unlu tatlıyı süslemek İçin:
- 1/2 su bardağı hindistan cevizi
Galeta unlu tatlı şerbeti İçin:
- 2 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- 2 damla limonun suyu
Galeta unlu tatlı yapılışı
İlk olarak kek hazırlanır. Keki hazırlamak için şeker ve yumurta iyice çırpılır. Daha sonra içerisine sıvıyağ, galeta unu, ceviz, hindistan cevizi, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice çırpın. Hazırlanan karışım dibi iyice yağlanmış kare veya dikdörtgen bir cam kalıba dökün ve önceden ısıtılmış180 derecelik fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin. Bu arada şerbeti hazırlayın. Su ve şekeri bir tencerede güzelce karıştırıp ocağa alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 5 dakika daha kaynatın. Bu arada içine limon suyu ilave edin. Biraz daha kaynadıktan sonra kenara alın ve soğutun. Muhallebiyi hazırlamaya başlayın. Süt, un, şeker ve nişastayı bir tencereye alıp güzelce karıştırın. Ocağın altını açın ve kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Muhallebi kaynayıp koyulaşınca vanilyayı ekleyin. Altını kapatıp ılımasını bekleyin. Ilıyan muhallebinin içerisine toz krem şanti ekleyip mikser yardımı ile iyice çırpın. Kek piştikten sonra fırından alın ve kek sıcakken üzerine soğumuş şerbeti dökün. Kek şerbeti emince muhallebiyi üzerine eşit bir şekilde yayın. Servis ederken üzerini süslemeyi unutmayın.
Bu haberi de okudularÇilekli ekler tarifi: Çilekli ekler nasıl yapılır?
Bu haberi de okudularYılbaşında hazırlanabilecek 8 yemek tarifleri: Yılbaşında hangi yemekler yapılır?