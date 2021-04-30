Game of Thrones dizisi House of the Dragon'ın çekimlerinden ilk kareler
Game of Thrones'un öncülü olan House of the Dragon dizisinin çekimlerine Cornwall bölgesinde başlandığı bildirildi.
30 Nisan 2021, Cuma 09:16 Son Güncelleme:
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Sputnik'te yer alan habere göre, yapımcı HBO firması tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımla, House of the Dragon'ın oyuncu kadrosunda senaryo okuma kısmının tamamlandığı ve çekimlere başlandığı duyuruldu. Cornwall'daki Holywell Körfezi'nde dizinin oyuncularından Matt Smith ve Emma D'Arcy'nin kostümlü fotoğrafları ve film ekibinin görüntüleri basına sızdırıldı.
https://twitter.com/MovieConnoisse/status/1387738247833468928
DİZİNİN KONUSU
Game Of Thrones'un hikayesinden 300 yıl öncesini anlatan yeni dizi, Targaryen ailesinin hikayesine odaklanacak. House of the Dragon, Fire & Blood kitabına dayanıyor. Ejderhaların annesi Daenerys Targaryen’in doğup büyüdüğü yerleri anlatacak olan dizi şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.