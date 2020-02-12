23 yaşındaki güzel oyuncu Sophie Turner'ın hamile olduğu açıklandı. Birçok kaynak Turner'ın hamileliğini doğrularken hamilelik haberi çiftin ailesi ve arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı. Ünlü çift konuyla ilgili sessizliklerini koruyor.

Jonas ve Turner, en son 30 Ocak'ta Londra'da birlikte fotoğraflanmıştı.

"Kendimi 22 yaşında hissetmiyorum"

2019 yılının Mart ayında tanışan çift kısa bir süre sonra nişanlanmıştı.

Geçtiğimiz yıl Las Vegas’ta gizlice evlenen Sophie Turner (23) ile ABD’li şarkıcı Joe Jonas (29), Fransa’da gösterişli bir düğünle ikinci kez evlenmişti.

Sophie Turner, "Kendimi olduğum yaştan daha olgun hissediyorum, 22 yaşında hissetmiyorum, 27-28 gibi hissediorum." dedi.