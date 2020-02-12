Magazin Game of Thrones dizisinin Sansa Stark'ı Sophie Turner hamile

Game of Thrones dizisinin Sansa Stark'ı Sophie Turner hamile

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Game of Thrones dizisinin Sansa Stark'ı Sophie Turner hamile

Game of Thrones dizisinin Sansa Stark'ı 23 yaşındaki Sophie Turner ve 29 yaşındaki ABD’li şarkıcı Joe Jonas çifti bebek bekliyor.

12 Şubat 2020, Çarşamba 21:54 Son Güncelleme:
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23 yaşındaki güzel oyuncu Sophie Turner'ın hamile olduğu açıklandı. Birçok kaynak Turner'ın hamileliğini doğrularken hamilelik haberi çiftin ailesi ve arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı. Ünlü çift konuyla ilgili sessizliklerini koruyor.

Jonas ve Turner, en son 30 Ocak'ta Londra'da birlikte fotoğraflanmıştı.

"Kendimi 22 yaşında hissetmiyorum"

2019 yılının Mart ayında tanışan çift kısa bir süre sonra nişanlanmıştı.

Geçtiğimiz yıl Las Vegas’ta gizlice evlenen  Sophie Turner (23) ile ABD’li şarkıcı Joe Jonas (29), Fransa’da gösterişli bir düğünle ikinci kez evlenmişti.

Sophie Turner, "Kendimi olduğum yaştan daha olgun hissediyorum, 22 yaşında hissetmiyorum, 27-28 gibi hissediorum." dedi.

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