Game of Thrones'dan bir iyi bir kötü haber geldi Yayınlandığı süre boyunca tüm dünyayı ekran başına çivileyen, sona ermesiyle de hayranlarını üzüntüye boğan televizyon efsanesi Game of Thrones bir devam dizisiyle ekranlara dönecek. Ancak söz konusu iki projeden bir tanesinin henüz ekranla buluşmadan iptal edildiği duyuruldu...