Başladığı günden bu yana tüm Dünya'da merakla izlenen HBO yapımı dizi Game of Thrones'taki her detay, dizinin hayranları tarafından adeta kutsallaştırılıyor. Dizide Starklar'ın en genç üyesi Bran Stark'ın ilk bölümde köpeğini oynayan Sibirya kurdu Summer da pek çoklarının sevgilisiydi. Gerçek adı Odin olan kurt, 10 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Odin'in sahibi, haberi sosyal medyadan vererek şu ifadeleri kullandı "Odin ailemizin ilk üyesiydi. Onu 7 aylık bir bebekken aldık. Tek istediğimiz tırmanışa gideceğimiz ve akşamları ateşin yanında ayaklarımızın dibinde uyuyacak bie köpekti. Bundan sonraki her şey bonustu." ifadelerini kullandı.