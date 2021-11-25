Into the Wild, We Bought a Zoo, Evan Almighty gibi filmlerin yanı sıra Game of Thrones'un 3. sezonunun 7. bölümünde oynayan Bart the Bear II isimli ayı hayatını kaybetti.





The Vital Ground Foundation'dan yapılan açıklamaya göre Bart, Utah'ta doğal sebeplerden öldü.

Bart ve kız kardeşi Honey Bump, Alaska'da ebeveynleri olmadan bulunmuştu. Anneleri avcı tarafından öldürülmüştü.

Bulunduğu günden bu yana Vital Ground tarafından hayvan eğitmeni olan Seus ailesinin sorumluluğuna verilen iki ayı, eğitimlerinin de katkısıyla bir anda kendilerini sinema dünyasına adım atmıştı.

Kaynak: Sputnik