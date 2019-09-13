Tüm dünyanın severek izlediği, izlenme rekorları kıran televizyon dizisi Game of Thrones sona erdiğinde hayranları oldukça üzülmüştü. Dizinin sona ermesinden beri de yapımcıların farklı spin-off (orijinal diziyle bağlantılı yan dizi) projeleri üzerinde çalışıldığı konuşulmaya başlanmıştı.

Amerika'daki kaynaklar, HBO televizyon kanalının, Game of Thrones dizisinin geçtiği dönemden 300 yıl öncesini ve Targaryen ailesini konu alan yeni bir dizi projesi üzerinde çalışmaya başladığını söylüyor. Bu haber dizinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı ve olay bugün sosyal medyada en çok paylaşılan haberlerden biri oldu.

George R.R. Martin’in Fire & Blood romanından uyarlanacak dizi, Targaryen ailesinin Westeros’u fethini anlatacak.

Targaryen ailesinin ortaya çıkışını, iktidarı ele geçirmesini ve son olarak da güçten düşüşünü anlatması beklenen dizinin kanaldan henüz onay almadığı ancak durumun neredeyse yüzde yüz kesinleştiğine inanılıyor.

Bize de yeni dizi gelene kadar heyecanla beklemek düşüyor...