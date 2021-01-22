Kültür & Sanat Game of Thrones'un öncesini konu alacak yeni dizi yolda: Tales of Dunk and Egg

Game of Thrones'un öncesini konu alacak yeni dizi yolda: Tales of Dunk and Egg

Kültür & Sanat

Game of Thrones'un öncesini konu alacak yeni dizi yolda: Tales of Dunk and Egg

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinin evreninde geçecek yeni bir serinin daha hazırlıkları başladı. Yeni dizinin adı, 'Tales of Dunk and Egg' olacak.

22 Ocak 2021, Cuma 14:13 Son Güncelleme:
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Variety'nin aktardığına göre HBO, Game of Thrones dizisinde yaşanan maceraların öncesini konu alacak olan "Tales of Dunk and Egg" uyarlamasının hazırlıklarına başladı. Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde yaşanan olayların 90 yıl öncesini konu alacak yeni uyarlama, esasen Ser Duncan the Tall (Dunk) ve genç Aegon V Targaryen'in (Egg) başından geçenleri konu alacak. 

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George R. R. Martin, "Tales of Dunk and Egg" serisinde yer alan "The Hedge Knight"ı 1998'de, "The Sworn Sword"u 2003'te ve "The Mystery Knight"ı 2010'da yayımlamıştı. Bu kitaplar daha sonra 2015'te "A Knight of the Seven Kingdom" ismiyle bir araya getirilmişti. 

Projeye ilişkin hiçbir senaristin ya da oyuncunun ismi dillendirilmese de kaynaklar HBO'nun Game of Thrones başarısının üstüne yeni tuğlalar eklemeyi planladığını belirtiyor. 

Kanal yakın zamanda 'House of the Dragon' uyarlamasına yönelik haberlerle gündeme gelmişti. Targaryen Hanedanı'nı konu alacak dizinin 2022'de yayımlanması bekleniyor. 


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