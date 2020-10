Game of Thrones dizisinin kutu oyunu artık PC’ler üzerinden de oynanabilecek. Asmodee Digital tarafından yayınlanan A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition adlı oyuna Steam üzerinden erişilebiliyor.

A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition, kutu oyununun birebir aynısı. Kullanılan animasyonlar geliştirilmiş ve karakterler neredeyse gerçek gibi.

Game of Thrones oyunu, tek oyunculu ya da çevrimiçi PvP olarak oynanabiliyor. Hayranlar bu sayede, yapay zekaya ya da gerçek oyuncularla karşı karşıya gelebiliyorlar.

Steam üzerinden satışa sunulan A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition'ın fiyatı 88 TL olarak belirlendi. Ancak oyuna 12 Ekim'e kadar yüzde 20 indirimle, yani 70,40 TL'ye sahip olunabiliyor. Oyun aynı zamanda Windows ya da MacOS X üzerinden oynanabiliyor.





