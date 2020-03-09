Kültür & Sanat Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Max Von Sydow hayatını kaybetti

Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Max Von Sydow hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Max Von Sydow hayatını kaybetti

100'den fazla film ve dizide rol alan ünlü aktör Max Von Sydow 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

09 Mart 2020, Pazartesi 15:52 Son Güncelleme:
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Sydow'un ailesi bugün 'kırık bir kalp ve sonsuz bir acı' sözleriyle başlayan bir paylaşımda bulunarak ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Von Sydow; kült korku filmi 'Şeytan',' Hannah ve Kız Kardeşleri', 'Azınlık Raporu' ve 'Zindan Adası' gibi birçok başyapıtta rol almıştı.

Ünlü İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın 'Yedinci Mühür' de dahil 11 filminde rol alan Von Sydow, ölümle satranç oynadığı efsane sahneyle hafızalara kazınmıştı.

Ünlü aktör, dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisindeki mistik 'üç gözlü kuzgun' rolüyle de efsane yaratmıştı

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