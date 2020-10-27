Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine ekim ve kasım ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Buna göre, ekim ve kasım aylarında platforma 10’dan fazla oyun eklenecek. Pek çok kullanıcı tarafından sevilen oyun abonelik sistemi olarak anılan Xbox Game Pass hizmetinde kullanıcılar, belli bir ücret karşılığında kütüphanedeki tüm oyunlardan faydalanabiliyor. Her ay yeni oyunlar eklenen platforma, ekim ve kasım ayında toplamda 14 oyun eklenecek.

Game Pass’e eklenecek olan oyunlar şu şekilde:

27 Ekim

Carto (Konsol ve PC)

29 Ekim

Day of the Tentacle Remastered (Konsol ve PC)

Five Nights at Freddy’s (Android, Konsol ve PC)

Full Throttle Remastered (Konsol ve PC)

Grim Fandango Remastered (Konsol ve PC)

PlayerUnknown’s Battleground (Android)

ScourgeBringer (Android)

Unruly Heroes (Android, Konsol ve PC)

5 Kasım

Celeste (Android, Konsol ve PC)

Comanche (PC)

Deep Rock Galactic (Android, Konsol ve PC)

Eastshade (Android, Konsol ve PC)

Knights and Bikes (Konsol ve PC)

17 Kasım

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Konsol ve PC)

Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC platformunda ilk ay 5,90 TL, sonraki aylarda ise 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor. Game Pass’in konsol platformundaki abonelik ücreti ise 29,99 TL olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.