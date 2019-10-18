Gameloft’un yeni oyunu Ballistic Baseball çıktı

Oyun geliştiricisi ve yayıncılarından biri olan Gameloft’un yeni oyunu Ballistic Baseball, Apple Arcade kullanıcıları ile buluşuyor.

Gameloft Brisbane stüdyosu tarafından geliştirilen Ballistic Baseball, atıcı ile vurucu arasındaki asırlık rekabetin, gerçekçi bir kapışma ortamında resmedilmesine odaklanıyor.

Strateji, hangi oyuncuların hücum ve savunmaya geçeceğini belirlemek için sahada başlıyor ve kullanıcıların yetenekleri, seçmiş oldukları atıcıların ve vurucuların saha içinde kontrol edilmeleri ile teste tabi tutuluyor.

Ballistic Baseball, oyuncuya karşı oyunca çevrimiçi kapışmalara olanak sağlayan gerçek zamanlı bir arcade deneyimi.

Oyuncular, rakiplerinin yaptığı eylemleri gerçek zamanlı olarak görüp tepki veriyor ve çapraz platform desteği ile bütün Apple cihazlarında yaptıkları ilerlemeyi takip edebiliyorlar.

Rekabetçi deneyimi arttırmak için dengeli bir eşleştirme sistemi ve başarım listesi gibi özellikler de oyuna eklendi.





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