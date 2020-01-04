BKM imzasıyla Kocaeli’nin doğal yaşam parkı Ormanya’da çekilen ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı çocuk filminin galası Beşiktaş’ta yapıldı. Beşiktaş Kültür Merkezi’nde (BKM) düzenlenen galaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, filmin yönetmeni Yasemin Soysop, oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı.

Bir televizyon kanalında yayınlanan çocuk programının oyuncularının da kadroda olduğu filmde Ali Uyandıran, Burcu Altın ve Ahmet Rıfat Şungar gibi başarılı isimler de yer aldı. Yoğun katılımla galası yapılan film 10 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak.

Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinden fantastik ve çok eğlenceli bir film!

Hayaller ülkesi Gamonya herkese kapılarını açıyor!

Umut, dedesi Ahmet ile yaşayan, hayal kurmayı unutmuş bir çocuktur. Bir gün yaşadığı bir talihsizlik onu hiç bilmediği fantastik ve rengarenk bir dünyanın insanlarıyla tanıştırır. Bu sihirli dünyanın adı Gamonya’dır ve buranın insanları, dünyanın umutsuz çocuklarına hayal üretmektedir...

Kötü Hortka’nın saldırısıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gamonya’nın bir umuda ihtiyacı vardır. Acaba Umut bu sihirli ve eğlenceli macerada Gamonyalılarla birlikte yeniden hayal kurmayı öğrenip, gerçek bir Gamonyalı olabilecek midir?







