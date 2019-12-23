Gamze Erçel bebeği Mavi ile fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile nisan ayında evlendi. Eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Gamze Erçel, geçen aylarda bir kız bebeği olacağını duyurdu. Çiftten mutlu haber, birkaç gün önce geldi. İkili bebeklerine Aylin Mavi adını verdi.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Gamze Erçel, kızıyla ilk paylaşımını yaptı. Gamze Erçel, kızı ve eşiyle birlikte çekilen ilk karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Taze anne çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu alan paylaşımına şu notu düştü:

"Dünyaya hoş geldin bebeğim. Bu kadar güzel bir his olduğunu tahmin bile edemezdim... İyi ki geldin Mavi..."





İlk kez teyze olmanın sevincini yaşayan oyuncu Hande Erçel'in ise ablasını bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenildi.





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