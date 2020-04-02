Magazin Gamze Erçel, evinde Harry Potter izlerken görüntüsünü paylaştı

Gamze Erçel, evinde Harry Potter izlerken görüntüsünü paylaştı

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Gamze Erçel, evinde Harry Potter izlerken görüntüsünü paylaştı

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, evinde Harry Potter izlerken görüntüsünü paylaştı. Takipçileri “Dikkat et boynun tutulmasın” diye uyardı.

02 Nisan 2020, Perşembe 00:31 Son Güncelleme:
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Gamze Erçel, Instagram hesabından evinde Harry Potter izlerken görüntüsünü "Bütün seriyi baştan izlemenin tam zamanı sanki her ay izlemiyormuş gibi" mesajıyla paylaştı. Erçel'in takipçileri “Dikkat et boynun tutulmasın” diye uyardı.

İşte Gamze Erçel'in takipçilerinin yorumlarından bazıları:

- Biz de PC’de izleyelim.

- Allah'ım ortama bak cook guzel.

- Şöyle Harry Potter izlemek kadar mükemmel bişey yok.

- Hayallerimi yaşıyorsun.

- Bu ortamda sonsuza kadar karantinada kalırım.

- Boynum ağrıdı bakarken.

- Saçmalama yahu boyun fıtığı olursun.

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