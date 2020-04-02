Gamze Erçel, evinde Harry Potter izlerken görüntüsünü paylaştı

Gamze Erçel, Instagram hesabından evinde Harry Potter izlerken görüntüsünü "Bütün seriyi baştan izlemenin tam zamanı sanki her ay izlemiyormuş gibi" mesajıyla paylaştı. Erçel'in takipçileri “Dikkat et boynun tutulmasın” diye uyardı.

İşte Gamze Erçel'in takipçilerinin yorumlarından bazıları:

- Biz de PC’de izleyelim.

- Allah'ım ortama bak cook guzel.

- Şöyle Harry Potter izlemek kadar mükemmel bişey yok.

- Hayallerimi yaşıyorsun.

- Bu ortamda sonsuza kadar karantinada kalırım.

- Boynum ağrıdı bakarken.

- Saçmalama yahu boyun fıtığı olursun.