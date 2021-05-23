Gamze Erçel hesapları karıştırdı, önce paylaştı sonra sildi

Gamze Erçel, sabah saatler için özel olarak hazırladığı gönderiyi eşi Caner Yıldırım'ın hesabından yanlışlıkla paylaştı. Hata yaptığını kısa sürede fark eden Gamze Erçel, gönderiyi anında sildi. Ancak Erçel'in bu hatası takipçilerinin gözünden kaçmadı. Gamze Erçel bu hatasıyla sosyal medyada konuşulan isimler arasında yerini aldı.

Instagram'da 3,9 milyon takipçisi olan Gamze Erçel'in gönderiyi eşinin hesabından paylaşması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Erçel'in eşinin hesabını da kontrol ediyor oluşu gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Eşinin Instagram hesabını kullanmak' gibi yorumlarda bulundu.











