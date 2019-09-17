Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Doğumdan önce Göcek’te tekne turuna çıkan çifte, Hande Erçel de katıldı.

Hep birlikte fotoğraf paylaşmasalar da Murat Dalkılıç’ın dün teknede çekildiği fotoğrafı paylaşması, onunda eşlik ettiğini düşündürdü.

HAMİLELİK POZLARI

Gamze Erçel, sosyal medyada ultrason fotoğrafı paylaşmış, "Küçük bir sürprizimiz var yani şimdilik çok küçük.” diyerek müjdeyi vermişti.

Gamze Erçel tatilden fotoğraflar paylaşarak "göbek show" yazdı.