Geçen günlerde bebeğinin yüzünü gösteren Gamze Erçel, son olarak emzirme pozunu paylaştı. Caner Yıldırım ile evli olan Gamze Erçel, aralık ayında kızı Aylin Mavi'yi kucağına almıştı.

Nasıl geçti diye hiç sormayın

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gamze Erçel, dün son olarak bebeğiyle arabada çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Bebeğini emzirme pozunu paylaşan Erçel, "Bu arada biz ilk uzun yol deneyimimizi yapmış bulunmaktayız. (Nasıl geçti diye hiç sormayın)" notunu yazdı. Erçel'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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