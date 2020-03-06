Magazin Gamze Erçel'in bebeğiyle ilk uzun yol deneyimi

Gamze Erçel'in bebeğiyle ilk uzun yol deneyimi

Magazin

Gamze Erçel'in bebeğiyle ilk uzun yol deneyimi

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya hesabından arabanın arka koltuğunda bebeğini emzirdiği anların görüntüsünü paylaştı.

06 Mart 2020, Cuma 17:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Geçen günlerde bebeğinin yüzünü gösteren Gamze Erçel, son olarak emzirme pozunu paylaştı. Caner Yıldırım ile evli olan Gamze Erçel, aralık ayında kızı Aylin Mavi'yi kucağına almıştı.

Nasıl geçti diye hiç sormayın

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gamze Erçel, dün son olarak bebeğiyle arabada çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Bebeğini emzirme pozunu paylaşan Erçel, "Bu arada biz ilk uzun yol deneyimimizi yapmış bulunmaktayız. (Nasıl geçti diye hiç sormayın)" notunu yazdı. Erçel'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

İlgili Haberler
Gamze Erçel bebeği Mavi ile fotoğrafını paylaştı



Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
6 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Sakin kalmak lazım!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Meghan Markle ve Prens Harry, iki ay sonra ilk kez el ele Londra'da