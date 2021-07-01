Türkiye Gamze Esgicioğlu cinayeti duruşması ertelendi

Gamze Esgicioğlu cinayeti duruşması ertelendi

Türkiye

Gamze Esgicioğlu cinayeti duruşması ertelendi

Isparta’da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu’nun evinde bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

01 Temmuz 2021, Perşembe 18:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Esgicioğlu’nun yakınları, tarafların avukatları ve tutuksuz sanık M.G. salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Hasan B. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, başkanın görev değişikliği nedeniyle duruşmayı 21 Eylül’e erteledi. Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim 2020’de evinde göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Olaydan sonra gözaltına alınan Hasan B. tutuklanmış, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Hasan B’nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, delilleri gizlediği ileri sürülen komşusu M.G’nin ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Teknolojide kimse geride kalmasın
Hakan Çelik
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Röportaj
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Muhafazakar gençlerin yalnızlık duygusu
Oral Çalışlar
Murat Çelik
1 Temmuz'dan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vali Ayaz duyurdu! 'Kentte delta varyantı görüldü'