Kadına şiddetin önüne geçmeyi hedefleyen Göktürk, Mood Dergisi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Mood Awards ödül töreninde yılın en iyi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülüne layık görüldü. Meditation Real isimli projede özel çizimlerle 3 boyutlu meditasyon hayat bulacak. Göktürk Projesini şu sözleri ile açıklıyor; “Görselleştirme ve imgeleme yapamayanlar, dikkat dağınıklığı, odaklanma sorunları olan kişilerin işleri kolaylaşacak. Meditasyon sırasında zihin durulur ve beden derin bir dinlenme kazanır. Beyin aktivitesini yeniden canlandırdığı, yaratıcılığı arttırdığı, meditasyonun kalp damar sağlığına iyi geldiğini, kan basıncı dengelediğini, stres ile öfkeyi azaltıp, yüksek kolesterolü düşdüğü, insülin direncini dengede tuttuğu doktorlar tarafından kanıtlanmıştır. Aynı zamanda depresyon, anksiyete ve panik atakları azalttığı bu gibi stres kaynaklı hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir”

Amerika’da yapılan araştırmalarda meditasyonun modern depresyon ilaçlarının öne geçtiği kanıtlandı. Meditasyon yapan bireylerin daha dengeli, hoşgörülü, huzurlu ve sosyal verimliliğinin fazla olduğu kanıtlandı.

Mahkumlara bilinçaltı temizliği

Cezaevlerinde mahkumların karıştığı şiddet olaylarında azalmaya neden olan meditasyon yoga dersleri, ABD’de California, Massachusetts ve Washington eyalet cezaevlerinde de veriliyor. İş insanları, hükümet görevlileri ve yoğun iş hayatı olanlar bundan faydalanabiliyor. Amerika'da yapılan araştırmalar; mahkumlara yaptırılan meditasyonun cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suç işleme oranının %43 oranında azalttığını kanıtladı.

"İnsanları şifalandırmak istiyorum"

Aynı zamanda Sipirituel Danışman ve Eğitmen olan Gamze Göktürk "İnsanlar şifalandıkça dünya şifalanır” sloganı ile yola çıktığını açıklayor ve şiddete uğrayan kimsesiz, çaresiz kişileri de korumak istiyor. Travmatik olay ve durumlardan kurtulamayan, tüm hayatını olumsuz etkileyen bilinçaltı kodları ve blokajları olanlara el uzatacak, temizleyecek ve yeniden yaşama tutunmaları için fırsat tanıyacak.

Kadına şiddetin de son bulmasını hedefleyen Gamze Göktürk; şiddetin ve cinayetlerin arttığı, cezaevlerindeki nüfusun yükseldiği şu dönemde buradaki mahkumların, uyuşturucu bağımlılarının, problemli hayatları olan kişilerin bilinçlerinin temizlenip, streslerinin ve öfkelerinin bastırılıp sakinleşmelerini hedefliyor. Bu kişileri bu proje ile topluma kazandırabilmeyi umut eden Göktürk; projesini Adalet Bakanlığına ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına "Kadına Şiddetin" önlenmesi için sunmaya hazırlanıyor.

Gece de Ünlü Kumaşçı Cafer Andıç ve tasarımcısı Özkan Karakuşoğlu'nun tasarladığı kıyafeti adeta bir sultan gibi üzerinde taşıyan Gamze Göktürk tüm davetlilerin ilgi odağı oldu.



