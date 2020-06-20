Gamze Karaman: Keşke 4 çocuğum olsa

Gamze Karaman, 2017’de inşaatçı Nedim Keçeli ile evlenmiş, 8 Temmuz 2018’de oğlu Yaman’ı kucağına almıştı. Karantina günlerini İstanbul’da geçiren Gamze Karaman Keçeli kontrollü sosyal hayata geçmemiz ile birlikte Bodrum’a gitti. 2003 Miss Model of Turkey birincisine ikinci çocuğu düşünüp düşünmediklerini sordum. “Çok istiyoruz. Keşke 4 çocuğum olsa. Ama Yaman daha çok küçük. Biraz büyümesini, 4 yaşına gelmesini bekliyoruz. Tabii bu işler nasip, kısmet” yanıtını verdi. Nedim Keçeli’nin eski eşi Suzan Şen’den de Melisa adında 22 yaşında bir kızı var.

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