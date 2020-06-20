Gamze Karaman: Keşke 4 çocuğum olsa
2017’de inşaatçı Nedim Keçeli ile evlenen ve bir çocuk annesi 2003 Miss Model of Turkey birincisi Gamze Karaman, ikinci çocuğu çok istediklerini belirterek "Keşke 4 çocuğum olsa" dedi. Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr
20 Haziran 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Gamze Karaman, 2017’de inşaatçı Nedim Keçeli ile evlenmiş, 8 Temmuz 2018’de oğlu Yaman’ı kucağına almıştı. Karantina günlerini İstanbul’da geçiren Gamze Karaman Keçeli kontrollü sosyal hayata geçmemiz ile birlikte Bodrum’a gitti. 2003 Miss Model of Turkey birincisine ikinci çocuğu düşünüp düşünmediklerini sordum. “Çok istiyoruz. Keşke 4 çocuğum olsa. Ama Yaman daha çok küçük. Biraz büyümesini, 4 yaşına gelmesini bekliyoruz. Tabii bu işler nasip, kısmet” yanıtını verdi. Nedim Keçeli’nin eski eşi Suzan Şen’den de Melisa adında 22 yaşında bir kızı var.