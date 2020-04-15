Gamze Özçelik haberleri yalanladı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın oğulları Murathan ile görüşmesini yasaklamıştı. Konuyla ilgili Gamze Özçelik'ten açıklama geldi.
15 Nisan 2020, Çarşamba 21:52 Son Güncelleme:
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Gamze Özçelik eski eşi Uğur Pektaş’a oğlu Murathan’ı göstermediği yönündeki haberlere yanıt verdi. Özçelik, “20 yaş altı yasağı nedeniyle bu görüşmeler üzülerek gerçekleşememiştir” açıklamasını yaptı. Gamze Özçelik Instagram'ın hikaye bölümünden şu bildirimi paylaştı:
#olayıngeçmişi
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuş, 2010 yılında oğulları Murathan’ı kucaklarına almıştı. Gamze Özçelik ve Pektaş’ın mutluluğu sadece 4 yıl sürdü. Murathan’ın velayeti, anne Gamze Özçelik’teydi.
Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş’ı da hafta sonları ziyaret ediyordu. Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırmıştı.