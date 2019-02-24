Gamze Özçelik Mısır'daki olaylara sessiz kalmadı

Eski oyuncu Gamze Özçelik, Mısır'da 9 gencin idam edilmesine sessiz kalmadı

24 Şubat 2019, Pazar 21:37
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Gamze Özçelik Mısır'daki olaylara sessiz kalmadı

Umuda Koşanlar Derneği'nin başkanlığını yapan eski oyuncu ve sunucu Gamze Özçelik, Mısır'da 9 gencin idam edilmesine sessiz kalmadı.

'ZALİMLER İÇİN CEHENNEM İYİ Kİ VAR'

Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Mısır'da idam, Mısır'da zulüm var! Darbeyle başa geçen Sisi hükümeti, darbeye karşı gelen 9 genci idam etti. Şüphesiz ki; Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Zalimler için cehennem iyi ki var...' dedi.

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