Gamze Özçelik Sudan'da
Oyunculuk kariyerine ara veren ve kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da yardım çalışmalarında bulunan Gamze Özçelik, bu kez Sudan'a gitti
Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.
Erzak ve battaniye yardımı
Gamze Özçelik, bölgedeki çocuklarla yakından ilgilendi ve erzak taşıdı.
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