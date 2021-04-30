Gamze Özçelik'ten anlamlı hareket
Oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım dağıtmaya devam ediyor.
30 Nisan 2021, Cuma 15:42 Son Güncelleme:
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Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım dağıtmaya devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla 17 ülkeye iftariyelik taşıyan Özçelik, önceki gün Afrika ülkesi Mali'de Müslümanlara erzak götürdü. Ünlü isim son olarak Mali'de, toplu bir iftar verdi ve bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.