Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım dağıtmaya devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla 17 ülkeye iftariyelik taşıyan Özçelik, önceki gün Afrika ülkesi Mali'de Müslümanlara erzak götürdü. Ünlü isim son olarak Mali'de, toplu bir iftar verdi ve bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.