Türkiye Gamze'nin sırlarla dolu ölümü! Boynundaki izler...

Gamze'nin sırlarla dolu ölümü! Boynundaki izler...

Türkiye

Gamze'nin sırlarla dolu ölümü! Boynundaki izler...

Muğla'da annesi tarafından yatağında ölü olarak bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda tespit edilen izler dikkat çekti. Genç kızın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

24 Ocak 2022, Pazartesi 17:36 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. 

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Gamze Sakallıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi. Jandarma evde inceleme yaptı.

Bir lokantada çalışan Gamze Sakallıoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Fırat AKAY/DHA

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