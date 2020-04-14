Dünya Gana’da menenjit salgını 37 can aldı

Gana’da menenjit salgını 37 can aldı

Dünya

Gana’da menenjit salgını 37 can aldı

Batı Afrika ülkelerinden Gana’nın Upper West bölgesinde 37 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

14 Nisan 2020, Salı 23:15 Son Güncelleme:
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Upper West Bölge Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Osei Kuffuor Afreh, basına yaptığı açıklamada, bölgede 247 menenjit vakası görüldüğünü ve 37 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Hayatını kaybedenlerin hastaneye geç geldiklerini ifade eden Afreh, salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Hava yoluyla bulaşabiliyor

Afreh, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu. Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

ABUJA (AA)


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